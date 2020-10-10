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    Бразилии разгромила Боливию в отборе к ЧМ-2022

    Бразилия — Боливия: счет матча 5:0, обзор голов

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Бразилии Сборная Боливии
    Сборная Бразилии разгромила команду Боливию в матче 1-го тура квалификации к ЧМ-2022 в зоне Южной Америке.

    Сборная Бразилии
    Сборная Бразилии

    Встреча прошла в Сан-Паулу и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

    Счет в матче был открыт на 16-й минуте защитником Бразилии Маркиньосом, замкнувшим в чужой штрафной верховую подачу. Спустя 14 минут свой первый мяч в этой встрече забил Роберто Фирмино, а уже в начале второго тайма ему удалось оформить дубль, сделав счет 3:0.

    На 66-й минуте защитник сборной Боливии Хосе Мария Карраско отправил мяч в свои ворота. На 73-й минуте полузащитником Филиппе Коутиньо установил окончательный результат — 5:0.

    ЧМ-2022 — Южная Америка. Южная Америка. 1-й тур
    «Бразилия» — «Боливия» — 5:0 (2:0)
    Голы: Маркиньос, 16. Фирмино, 30, 49. Карраско, 66. Коутиньо, 73

    Бразилия возглавила южноамериканскую группу. 13 октября они примут сборную Венесуэлы, а Боливия в этот день проведет домашний матч с Аргентиной. 0

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