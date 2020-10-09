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    Лидер ФНЛ в пятый раз подряд сыграл вничью

    «Оренбург» — «СКА-Хабаровск»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Оренбург» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» в домашнем матче 14-го тура первенства ФНЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Газовик», завершилась со счетом 2:2.

    Хозяева вышли вперед уже на 8-й минуте, когда отличился Алексей Миронов. Спустя пять минут Кирилл Большаков сравнял счет.

    Во втором тайме Алексей Скворцов вновь принес оренбургской команде минимальный перевес. Однако на 83-й минуте «армейцы» снова отыгрались усилиями Дмитрия Баркова.

    Для «Оренбурга» это уже пятый матч подряд, сыгранный вничью.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Оренбург — СКА-Хабаровск 2:2
    Голы: 1:0 Alexey Mironov (8'), 1:1 Кирилл Большаков (13'), 2:1 Aleksey Skvortsov (57'), 2:2 Дмитрий Барков (83') Оренбург: Aleksey Kenyaykin, Михаил Сиваков, Андрей Малых, Renato Gojkovic, Aleksandr Smirnov, Тимур Аюпов, Андреа Чуканов (Артём Мамин, 82'), Денис Ткачук (Aleksandr Ektov, 73'), Alexey Mironov (Kirill Kaplenko, 62'), Aleksey Skvortsov (Жига Шкофлек, 68'), Nikolay Prudnikov СКА-Хабаровск: Игорь Обухов, Владислав Никифоров (Григорий Труфанов, 90'), Кирилл Суслов, Кирилл Большаков, Глеб Грачёв, Виталий Александрович Горулёв, Владислав Брагин (Рамазан Гаджимурадов, 70'), Роман Мануйлов, Ираклий Квеквескири, Андрей Батютин (Arman Kenesov, 80'), Дмитрий Барков Предупреждения: Ираклий Квеквескири (1'), Тимур Аюпов (12'), Андрей Малых (39'), Alexey Mironov (45'), Михаил Сиваков (90'), Игорь Обухов (90'), Григорий Труфанов (90')

    В турнирной таблице ФНЛ «Оренбург» занимает первое место (30 очков), а «СКА-Хабаровск» — 12-е (18 очков).

    Другие результаты:

    «Иртыш» - «Торпедо» — 0:2
    «Спартак-2» — «Чайка» — 1:2 0

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