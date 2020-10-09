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    «Динамо» интересен защитник французского «Нима»

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    В список трансферных целей «Динамо» попал футболист из чемпионата Франции.

    Лоик Ландр
    Лоик Ландр

    По информации авторитетного издания L`Equipe, «Динамо» проявляет интерес к защитнику «Нима» Лоику Ландру.

    Трансферное окно в чемпионате России закрывается 17 октября, у московского клуба есть еще неделя для оформления сделки, но, по данным источника, рукодство бело-голубых планирует подписать Ландра следующим летом.

    По окончании текущего сезона 28-летний футболист сможет перейти в «Динамо» в статусе свободного агента. Контракт Ландра с «Нимом» рассчитан до июня 2021 года.

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    • Ландр — воспитанник «Пари-Сен-Жермен», который провел за первую команду парижского клуба лишь один матч. В текущем сезоне француз сыграл за «Ним» в шести матчах Лиги 1. 0

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