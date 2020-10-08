Погребняк может перейти в «Торпедо»

Бывший нападающий сборной Россииможет продолжить карьеру в московском

Об этом рассказал владелец столичного клуба Роман Авдеев.

«Все может быть. Я с Павлом Погребняком не знаком и лично не разговаривал, но безусловно информирован о тех переговорах.

Безусловно, решение по трансферам полностью за президентом, спортивным директором и тренерским штабом. Я, конечно, вовлечен, но моего "окей" не требуется. О покупке некоторых игроков узнал лишь с официального сайта Торпедо», — приводит слова Авдеева «Чемпионат».

Последним клубом Погребняка был «Урал», откуда он ушел по окончании прошлого сезона. 36-летний форвард также известен по выступлениям за «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг» и московское «Динамо». 0