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    Погребняк может перейти в «Торпедо»

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    Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк может продолжить карьеру в московском «Торпедо».

    Павел Погребняк
    Павел Погребняк

    Об этом рассказал владелец столичного клуба Роман Авдеев.

    «Все может быть. Я с Павлом Погребняком не знаком и лично не разговаривал, но безусловно информирован о тех переговорах.

    Безусловно, решение по трансферам полностью за президентом, спортивным директором и тренерским штабом. Я, конечно, вовлечен, но моего "окей" не требуется. О покупке некоторых игроков узнал лишь с официального сайта Торпедо», — приводит слова Авдеева «Чемпионат».

    Последним клубом Погребняка был «Урал», откуда он ушел по окончании прошлого сезона. 36-летний форвард также известен по выступлениям за «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг» и московское «Динамо». 0

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