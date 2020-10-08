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    Месси может зимой уйти в «Ман Сити» бесплатно

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    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может в зимнее трансферное окно сменить команду, сообщает Marca.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    По данным источника, каталонский клуб из-за финансовых проблем уже начал переговоры с футболистами о сокращении зарплат. Если это случится, то местные законы разрешат футболистам разрывать соглашения в одностороннем порядке.

    Отмечается, что Месси может воспользоваться этим пунктом и покинуть «Барселону».

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    • Напомним, в это летнее трансферное окно форвард мог покинуть клуб, однако руководству удалось уговорить его остаться. Самым вероятным клубом для продолжения карьеры называют «Манчестер Сити». 0

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