Месси может зимой уйти в «Ман Сити» бесплатно

Нападающийможет в зимнее трансферное окно сменить команду, сообщает Marca.

По данным источника, каталонский клуб из-за финансовых проблем уже начал переговоры с футболистами о сокращении зарплат. Если это случится, то местные законы разрешат футболистам разрывать соглашения в одностороннем порядке.

Отмечается, что Месси может воспользоваться этим пунктом и покинуть «Барселону».

Напомним, в это летнее трансферное окно форвард мог покинуть клуб, однако руководству удалось уговорить его остаться. Самым вероятным клубом для продолжения карьеры называют «Манчестер Сити». 0