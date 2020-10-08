Франция — Украина: счет 7:1, обзор голов

Сборнаянанесла разгромное поражение сборнойна «Стад де Френс». «Трехцветные» победили со счетом 7:1.

В первом тайме забивали только хозяева. Эдуарду Камавинга и Оливье Жиру (дубль отличились в составе победителей. Ухудшил ситуацию для гостей автогол Виталия Миколенко.

Виктор Цыганков размочил счет во второй половине встречи. На это команда Дидье Дешама ответила еще тремя голами, авторами которых стали Корентен Толиссо, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Франция — Украина 7:1 Голы: 1:0 Эдуардо Камавинжа (9'), 2:0 Оливье Жиру (24'), 3:0 Оливье Жиру (34'), 4:0 Виталий Миколенко (автогол) (39'), 4:1 Виктор Цыганков (53'), 5:1 Корентин Толиссо (65'), 6:1 Килиан Мбаппе (82'), 7:1 Антуан Гризманн (89') Франция: Стив Манданда (Мик Меньян, 46'), Бенжамен Павар, Клеман Лангле, Лука Динь, Деотшанкюль Юпамекано (Рафаэль Варан, 46'), Уссем Ауа (Антуан Гризманн, 59'), Корентин Толиссо, Эдуардо Камавинжа (Поль Погба, 60'), Стивен Н'Зонзи, Оливье Жиру (Виссам Бен-Йеддер, 74'), Антони Марсьяль (Килиан Мбаппе, 46') Украина: Георгий Бущан, Illia Zabarnyi, Ефим Конопля, Виталий Миколенко (Evgen Cheberko, 46'), Богдан Михайличенко (Эдуард Соболь, 46'), Руслан Малиновский (Виктор Цыганков, 46'), Николай Шапаренко, Александр Зубков (Роман Безус, 71'), Игорь Харатин, Евгений Макаренко (Владимир Шепелев, 62'), Андрей Ярмоленко (Роман Яремчук, 62') Предупреждения: Руслан Малиновский (43'), Игорь Харатин (51'), Ефим Конопля (61')

11-го октября французов ждет тяжелый матч в Лиге наций против сборной Португалии. Днем позже Украина примет у себя дома Испанию, которой проиграла в первом круге. 0