Англия — Уэльс: счет матча 3:0, обзор голов

Сборная Англии одержала домашнюю победу в товарищеском матче с командой Уэльса со счетом 3:0.

Англичане вышли вперёд на 26-й минуте. Грилиш протащил мяч на правый фланг атаки, откуда ему удалось выполнить резкую подачу из-под защитника во вратарскую площадь.

Неуверенно сыграл в этом эпизоде Хенесси, чем воспользовался Калверт-Льюин, головой переправив мяч в ворота.

На 54-й минуте Грилиш заработал штрафной удар для своей команды в глубине поля на правом фланге.

Со стандарта пошла подача от Триппьера на дальний угол вратарской площади, куда набежал Коди и с ходу ногой переправил мяч в цель.

А на 64-й минуте подали англичане угловой с левого фланга на дальний край штрафной площади, оттуда последовала скидка в центр головой от Мингса, и Ингс эффектно в падении через себя поймал мяч на ногу, пробив точно в цель.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Англия — Уэльс 3:0 Голы: 1:0 Доминик Калверт-Льюин (26'), 2:0 Конор Коди (53'), 3:0 Дэнни Ингс (63') Англия: Ник Поуп, Джозеф Гомес (Тайрон Мингс, 58'), Конор Коди, Майкл Кин, Киран Триппьер (Рис Джеймс, 58'), Букайо Сака (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 76'), Гарри Уинкс (Джеймс Уорд-Праус, 76'), Калвин Филлипс, Джек Грилиш (Харви Льюис Барнс, 76'), Доминик Калверт-Льюин (Мэйсон Маунт, 58'), Дэнни Ингс Уэльс: Уэйн Хеннесси, Бен Дэвис, Крис Мепэм, Коннор Робертс (Кристофер Гантер, 73'), Джо Родон (Бенджамин Кабанго, 46'), Джонатан Уильямс (Мэтт Смит, 73'), Tyler Roberts, Рабби Матондо, Этан Ампаду (Уилл Волкс, 62'), Джозефф Моррелл (Дилан Левитт, 46'), Киффер Мур (Неко Уильямс, 40') Предупреждения: Коннор Робертс (42'), Этан Ампаду (57'), Дилан Левитт (62')

В воскресенье, 11 октября, англичане сыграют в третьем туре Лиги наций против бельгийцев. Матч пройдет в Лондоне и начнется в 19:00 (мск). 0