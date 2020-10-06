«Зенит» объявил о продаже Ригони

на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего

При этом речь идет о полноценной продаже, а не аренде, как сообщал испанский клуб ранее.

Ригони стал игроком «Зенита» в августе 2017 года. В составе «сине-бело-голубых» он провел 62 матча, забил 12 мячей и отдал 12 результативных передач.

В составе питерцев он стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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