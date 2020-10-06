«Зенит» объявил о продаже Ригони

Эмилиано Ригони
globallookpress.com
При этом речь идет о полноценной продаже, а не аренде, как сообщал испанский клуб ранее.
Эмилиано Ригони продолжит карьеру в «Эльче».— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 6, 2020
Все детали: https://t.co/tJpuKEnNAo pic.twitter.com/G6IsZoXa7h
Ригони стал игроком «Зенита» в августе 2017 года. В составе «сине-бело-голубых» он провел 62 матча, забил 12 мячей и отдал 12 результативных передач.
В составе питерцев он стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.