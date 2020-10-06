ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ПартиТрансферный дайджест. 29 сентября — 5 октября
  • 11:40
    • «Зенит» объявил о продаже Ригони
  • 10:49
    • «Урал» объявил о продлении контрактов с лидерами команды
  • 09:28
    • «Вашингтон» может подписать контракт с легендарным вратарем
  • 07:32
    • Полузащитник «Барселоны» стал игроком ПСЖ
  • 07:00
    • «Зенит» вновь отдал Ригони в аренду
    Все новости спорта

    «Зенит» объявил о продаже Ригони

    Футбол Трансферы Футбол России РПЛ Зенит Футбол Испании Примера (Ла Лига) Эльче Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    «Зенит» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Эмилиано Ригони в «Эльче».

    Эмилиано Ригони
    Эмилиано Ригони

    При этом речь идет о полноценной продаже, а не аренде, как сообщал испанский клуб ранее.

    Ригони стал игроком «Зенита» в августе 2017 года. В составе «сине-бело-голубых» он провел 62 матча, забил 12 мячей и отдал 12 результативных передач.

  • «Зенит» вновь отдал Ригони в аренду
  • Читайте по теме

    • В составе питерцев он стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

    0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли «Хит» сравнять счет в серии?
  • «Майами» — «Лейкерс». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Нэшвилл» и «Миннесота» проведут «низовой» поединок?
  • «Нэшвилл» — «Миннесота». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Победы «Истли» и «Йовила», разборки «Стокпорта» и «Галифакса»
  • Экспресс дня 6 октября. Прогноз и ставки
  • 7.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.45
  • Экспресс дня 6 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Майами — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Миннесота
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Йокерит — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сибирь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Шварцман — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Синнер — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры