Смольников и Комличенко вызваны в сборную России

Защитник «Краснодара»и форвард «Динамо»получили вызов в сборную России, сообщает пресс-служба РФС.

Они заменят в национальной команде Сергея Петрова и Федора Смолова.

«Сергей Петров и Федор Смолов не прибудут в расположение сборной команды из-за полученных небольших мышечных повреждений. Медицинский штаб сборной получил от врачей клубов исчерпывающую информацию о характере их травм, после чего было принято решение оставить футболистов для продолжения лечения в расположении медицинских служб "Краснодара" и "Локомотива".

Вместо Петрова и Смолова в сборную вызваны Игорь Смольников из "Краснодара" и Николай Комличенко», — говорится в сообщении.

Сборная России проведет три матча в течение недели: 8 октября — контрольный со Швецией. 11 и 14 октября — с Турцией и Венгрией в Лиге наций. 0