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    Смольников и Комличенко вызваны в сборную России

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    Защитник «Краснодара» Игорь Смольников и форвард «Динамо» Николай Комличенко получили вызов в сборную России, сообщает пресс-служба РФС.

    Игорь Смольников
    Игорь Смольников

    Они заменят в национальной команде Сергея Петрова и Федора Смолова.

    «Сергей Петров и Федор Смолов не прибудут в расположение сборной команды из-за полученных небольших мышечных повреждений. Медицинский штаб сборной получил от врачей клубов исчерпывающую информацию о характере их травм, после чего было принято решение оставить футболистов для продолжения лечения в расположении медицинских служб "Краснодара" и "Локомотива".

    Вместо Петрова и Смолова в сборную вызваны Игорь Смольников из "Краснодара" и Николай Комличенко», — говорится в сообщении.

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