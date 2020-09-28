Объявлен состав сборной России на октябрьские матчи Лиги наций

Тренерский штаб сборной России во главе соопределился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к ближайшим матчам, сообщает официальный сайт РФС.

В октябре национальная команда проведет контрольную игру со Швецией (8 октября), а в рамках Лиги наций встретится с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).

Всего в списке значится 25 футболистов.

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив» Москва), Cослан Джанаев (ФК «Сочи»), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Александр Жиров («Зандхаузен» Германия), Вячеслав Караваев («Зенит» Санкт-Петербург), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак» Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Далер Кузяев (без клуба), Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Федор Смолов («Локомотив» Москва), Александр Соболев («Спартак» Москва). 0