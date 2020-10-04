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    Матч «Ювентус» — «Наполи» не состоится

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    Матч 3-го тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Наполи» не состоится, сообщает Football Italia.

    Игроки «Наполи»
    Игроки «Наполи»

    Причиной отмены поединка стало то, что гости не приехали на стадион. Они отправились домой. В команде зафиксирована вспышка коронавируса.

    Сообщалось, что якобы «адзурри» не пустили в аэропорту представители службы безопасности. Также была информация, что команде Дженнаро Гаттузо никто не запрещал лететь на игру несмотря на вспышку заболевания.

    «Ювентус» заявил, что готов при любом раскладе провести встречу. Однако в подтрибунном помещении стояли только «бьянконери» и судьи. Игру пришлось перенести. 0

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