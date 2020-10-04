ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Зенит»Двоевластие сохранилось. «Спартак» не отпустил «Зенит» в чемпионской гонке
  • 18:54
    • Дубль Заболотного помог «Сочи» обыграть «Ростов»
  • 15:54
    • Дебютный гол Лисаковича принес «Локомотиву» победу над «Химками»
  • 19:30
    • ЦСКА одержал пятую победу подряд
  • 19:13
    • «Монако» минимально уступил «Бресту»
  • 19:07
    • «Реал» возглавил турнирную таблицу Примеры
    Все новости спорта

    «Монако» минимально уступил «Бресту»

    «Брест» — «Монако»: счет 1:0, обзор гола

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Брест Монако Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 6-го тура французской Лиги 1 «Монако» Нико Ковача минимально уступил «Бресту» на выезде.

    Нико Ковач
    Нико Ковач

    Единственный мяч забил Ромэн Фавр. Это случилось на 8-й минуте встречи. Счет так и продержался до конца матча.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Брест — Монако 1:0
    Гол: 1:0 Ромен Февр (8') Брест: Готье Ларсоннёр, Жан-Кевин Дюверн, Брендан Шардонне, Ромен Перро, Ронаэль Пьер-Габриэль, Харис Белькебла, Поль Бастьен Лан, Гаэтен Шарбонье (Франк Онора, 79'), Ромен Февр, Жереми ле Дуарон (Уго Маньетти, 88'), Стив Мунье Монако: Бенжамен Леком, Рубен Агилар, Бенуа Бадьяшиль, Крислен Матсима, Жулиан Бьянкон (Виллем Геббельс, 74'), Сеск Фабрегас (Энцо Мийо, 65'), Юссуф Фофана (Флорентину Луиш, 46'), Софьян Диоп, Виссам Бен-Йеддер (Стеван Йоветич, 65'), Желсон Мартинш, Кевин Фолланд (Пьетро Пеллегри, 74') Предупреждения: Харис Белькебла (7'), Желсон Мартинш (37'), Кевин Фолланд (52'), Стив Мунье (68'), Жулиан Бьянкон (72'), Поль Бастьен Лан (77'), Крислен Матсима (84')

    «Монако» занимает шестую позицию с десятью очками. Это второе фиаско команды в сезоне. «Брест» на 10-й позиции, имея на пункт меньше. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» и «Севилья» много не забьют
  • «Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «Краснодару» будет тяжело после матча в Греции?
  • «Динамо» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Будет ли равной игра на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.74
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бавария — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Лион — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры