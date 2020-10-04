«Брест» — «Монако»: счет 1:0, обзор гола

В матче 6-го тура французской Лиги 1Нико Ковача минимально уступилна выезде.

Единственный мяч забил Ромэн Фавр. Это случилось на 8-й минуте встречи. Счет так и продержался до конца матча.

Футбол. Франция. Лига 1 Брест — Монако 1:0 Гол: 1:0 Ромен Февр (8') Брест: Готье Ларсоннёр, Жан-Кевин Дюверн, Брендан Шардонне, Ромен Перро, Ронаэль Пьер-Габриэль, Харис Белькебла, Поль Бастьен Лан, Гаэтен Шарбонье (Франк Онора, 79'), Ромен Февр, Жереми ле Дуарон (Уго Маньетти, 88'), Стив Мунье Монако: Бенжамен Леком, Рубен Агилар, Бенуа Бадьяшиль, Крислен Матсима, Жулиан Бьянкон (Виллем Геббельс, 74'), Сеск Фабрегас (Энцо Мийо, 65'), Юссуф Фофана (Флорентину Луиш, 46'), Софьян Диоп, Виссам Бен-Йеддер (Стеван Йоветич, 65'), Желсон Мартинш, Кевин Фолланд (Пьетро Пеллегри, 74') Предупреждения: Харис Белькебла (7'), Желсон Мартинш (37'), Кевин Фолланд (52'), Стив Мунье (68'), Жулиан Бьянкон (72'), Поль Бастьен Лан (77'), Крислен Матсима (84')

«Монако» занимает шестую позицию с десятью очками. Это второе фиаско команды в сезоне. «Брест» на 10-й позиции, имея на пункт меньше. 0