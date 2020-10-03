Названы лучшие тренеры ФНЛ в сентябре

Лучшим тренером ФНЛ в сентябре по версии болельщиков стал главный тренер команды

За специалиста проголосовало 45,9 процента респондентов на сайте лиги.

Второе место занял Спартак Гогниев из «Алании» (30,9 процента голосов). При этом Гогниев признан лучшим тренером в сентябре по версии лиги.

«Алания» в первый месяц осени одержала четыре победы и сыграла вничью с «Нефтехимиком», поднявшись с 13-го на 6-е место.

Третьим в голосовании болельщиков стал главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин (10,7%).

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