Названы лучшие тренеры ФНЛ в сентябре

За специалиста проголосовало 45,9 процента респондентов на сайте лиги.
Второе место занял Спартак Гогниев из «Алании» (30,9 процента голосов). При этом Гогниев признан лучшим тренером в сентябре по версии лиги.
«Алания» в первый месяц осени одержала четыре победы и сыграла вничью с «Нефтехимиком», поднявшись с 13-го на 6-е место.
Третьим в голосовании болельщиков стал главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин (10,7%).
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Спартак Гогниев — лучший тренер Олимп-ФНЛ в сентябре по версии Футбольный Национальной Лиги! @fc_alania в первый месяц осени одержала четыре победы и привезла ничью из не очень гостеприимного в футбольном смысле Нижнекамска и поднялась с 13-го места на 6-е. Поздравляем Спартака Артуровича и его тренерский штаб с этим успехом!