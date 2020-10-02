«Ренн» подпишет защитника «Ювентуса»

Защитникпродолжит карьеру в чемпионате Франции, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Как передает источник, «Ренн» договорился об аренде 26-летнего итальянца за 1,5 миллиона евро. Отмечается, что французский клуб будет полностью платить зарплату 26-летнему итальянцу.

Помимо «Ренна», на Ругани претендуют «Ньюкасл», «Вест Хэм», «Фулхэм», «Севилья» и «Валенсия». Напомним, что «Ренн» — соперник «Краснодара» по группе Лиги чемпионов вместе с «Челси» и «Севильей».

Контракт защитника с «Ювентусом» рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Ругани еще не выходил на поле в составе туринцев. 0