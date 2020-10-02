Россия немного приблизилась к Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Россия немного сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА по итогам еврокубковой недели.

От России «Краснодар» обыграл ПАОК (2:1) и стал участником группового этапа Лиги чемпионов. Португальские «Риу Аве» и «Спортинг» не смогли преодолеть квалификацию ЛЕ, проиграв соответственно «Милану» (2:2, 8:9 по пен.) и австрийскому ЛАСКу (1:4).

Португалия, занимающая шестое место в рейтинге, имеет в активе 40,949 балла. Идущая вслед за португальцами Россия набрала 36,549 балла — разница 4,4 балла.

Напомним, в сезоне-2020/21 на групповом этапе Лиги чемпионов от России выступят «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар», в Лиге Европы — ЦСКА. У Португалии «Порту» в ЛЧ, «Бенфика» и «Брага» — в ЛЕ. 0