ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жеребьевка Лиги ЕвропыЖеребьёвка Лиги Европы 2020/2021
  • 14:41
    • ЦСКА узнал своих соперников в Лиге Европы
  • 14:55
    • Лукаку — лучший игрок Лиги Европы сезона-2019/20
  • 11:49
    • Полузащитник «Спартака» близок к переходу в «Химки»
  • 11:34
    • Уткин: «Локомотив» имеет отличные шансы проиграть все матчи в ЛЧ
  • 11:02
    • «Фратрия» разъединилась на две группы
    Все новости спорта

    Гончаренко: Будет интересно. Наша цель — выйти из группы

    Футбол Лига Европы Футбол России ЦСКА Вольфсберг Динамо Загреб Фейеноорд Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил соперников своей команды по группе в Лиге Европы.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Жизнь нас приучила даже в Лиге Европы не размышлять такими категориями, как удачный или неудачный жребий, — приводит пресс-служба красно-синих слова Гончаренко. — Сейчас футбол выровнялся. Даже в Лиге Европы на стадии квалификации случаются сюрпризы — "Вольфсбург" вылетел, "Милан" был на грани. К любому сопернику надо относится уважительно.

    Мне мельком удалось посмотреть матч "Ференцварош" — "Динамо" Загреб. Они играли два года подряд, и в прошлый раз Загреб достаточно легко победил. Но в любом случае не может быть легкого матча с командой, которая попала в группу Лиги Европы, идя по пути Лиги чемпионов. У нас в команде есть хорваты, мы хорошо знаем хорватский футбол.

    Что касается "Фейеноорда", то в Нидерландах сильный чемпионат, и братья Березуцкие нам все подробно про него расскажут. У них много организованных, дисциплинированных, быстрых футболистов. Это будет гимн атаке, поэтому выездная игра окажется достаточно тяжелой.

    "Вольфсберг" — физически сильная, тактически грамотная команда. Исход матча будет зависеть от того, как мы найдем лазейки для атаки и как будем использовать свои шансы.

    Будет интересно. Наша цель — выйти из группы и продолжить путь в весенней части Лиги Европы», — цитирует специалиста пресс-служба «армейцев». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСЖ продолжит курс на верхушку таблицы?
  • ПСЖ — «Анже». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Как сыграют в Берлине схожие по силе соперники?
  • «Унион» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Справится ли «Атлетико» с «Вильярреалом»?
  • «Атлетико» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.93
  • Экспресс дня 2 октября
  • Сегодня в 21:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Унион — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Фиорентина — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Лейкерс — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры