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    «Сампдория» вырвала победу у «Фиорентины»

    «Фиорентина» — «Сампдория»: счет матча 1:2, обзор гола

    Футбол Серия A Футбол Италии Фиорентина Сампдория Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 3-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» потерпела домашнее поражение от «Сампдории» со счетом 1:2.

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    Счет в матчеоткрыли гости на 42-й минуте — Фабио Квальярелла реализовал пенальти. На 72-й минуте Душан Влахович сравнял цифры на табло.

    Победу «Сампдории» принес точный удар вышедшего на замену Валерио Верре на 83-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Сампдория 1:2
    Голы: 0:1 Фабио Квальярелла (пенальти) (42'), 1:1 Душан Влахович (72'), 1:2 Валерио Верре (83') Фиорентина: Бартломей Дронговский, Никола Миленкович, Федерико Чеккерини, Мартин Касерес, Кристиано Бираги, Джакомо Бонавентура, Гаэтано Кастровилли (Альфред Дункан, 82'), Федерико Кьеза, Софьян Амрабат (Риккардо Сапонара, 86'), Душан Влахович, Кристиан Куаме (Патрик Кутроне, 58') Сампдория: Эмиль Аудеро, Томмазо Ауджелло (Васко Реджини, 84'), Лорензо Тонелли, Майя Йосида, Бартош Берешиньски, Олбин Экдаль (Antonio Palumbo, 84'), Гастон Рамирес (Кристоффер Аскильдсен, 69'), Мортен Торсби, Mikkel Damsgaard (Валерио Верре, 69'), Антонио Кандрева (Мехди Лери, 69'), Фабио Квальярелла Предупреждения: Мортен Торсби (25'), Лорензо Тонелли (70'), Олбин Экдаль (73')

    После трех сыгранных матчей у соперников по три очка. 0

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