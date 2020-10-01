«Ростов» и «Дженоа» согласовали сделку по Шомуродову

Нападающий «Ростова»уже на этой неделе станет игроков «Дженоа».

По информации «Спорт-Экспресса», клубы уже согласовали условия трансфера.

Шомуродов подпишет контракт с «Дженоа» сразу после медосмотра, который запланирован на пятницу.

Соглашение игрока сборной Узбекистана с «Дженоа» будет рассчитано на четыре года.

«Ростов» получит за Шомуродова 9 миллионов евро и бонусы. Кроме того, «Дженоа» перечислит донскому клубу 15 процентов от последующей продажи игрока.

25-летний Шомуродов выступает за «Ростов» с лета 2017 года. С тех пор он провел за российский клуб 91 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач.

Контракт Шомуродова с «Ростовом» действует до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 6,5 миллионов евро. 0