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    «Ростов» и «Дженоа» согласовали сделку по Шомуродову

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    Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов уже на этой неделе станет игроков «Дженоа».

    Элдор Шомуродов
    Элдор Шомуродов

    По информации «Спорт-Экспресса», клубы уже согласовали условия трансфера.

    Шомуродов подпишет контракт с «Дженоа» сразу после медосмотра, который запланирован на пятницу.

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    «Ростов» получит за Шомуродова 9 миллионов евро и бонусы. Кроме того, «Дженоа» перечислит донскому клубу 15 процентов от последующей продажи игрока.

    25-летний Шомуродов выступает за «Ростов» с лета 2017 года. С тех пор он провел за российский клуб 91 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач.

    Контракт Шомуродова с «Ростовом» действует до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 6,5 миллионов евро. 0

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