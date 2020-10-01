ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жеребьевка Лиги чемпионовЖеребьёвка Лиги чемпионов 2020/2021
  • 19:41
    • «Зенит», «Локо» и «Краснодар» узнали соперников по групповому раунду ЛЧ
  • 20:46
    • УЕФА разрешил частичный допуск болельщиков на стадионы
  • 21:48
    • Хет-трик Карнаухова и дубль Лайпсика помогли ЦСКА обыграть «Спартак»
  • 21:32
    • Рублев вышел в третий раунд «Ролан Гаррос»
  • 20:42
    • Мусаев: В Лиге чемпионов мы должны идти шаг за шагом, набираясь опыта
    Все новости спорта

    Семак: Мы не должны кого-то обыгрывать. Не на том уровне наш футбол находится

    Футбол Лига чемпионов Футбол России Зенит Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что его команда не обязана кого-то обыгрывать. Так он прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Насчёт того, что мы должны кого-то обыгрывать — не на том уровне наш футбол находится. Тот же "Брюгге" обладает серьёзной линией нападения. Но с ними можно играть. Что касается "Боруссии", то дортмундцы — главные фавориты группы. Они — вторая по силе команда Бундеслиги.

    Если говорить о "Лацио", то римляне в прошлом сезоне набрали столько же очков, сколько и "Аталанта". То есть это сопоставимые по уровню команды. На бумаге сейчас "Лацио" и "Боруссия" выглядят фаворитами группы. Но играть, повторюсь, можно со всеми. Будем готовиться и работать, чтобы играть лучше», — приводит слова Семака «Матч ТВ». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» снова не уступит «Арсеналу»?
  • «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Нанесет ли «Сельта» урон «Барселоне»?
  • «Сельта» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • В домашней игре с «Маккаби» «Тоттенхэм» не будет медлить
  • «Тоттенхэм» — «Маккаби» Хайфа. Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.93
  • Экспресс дня 2 октября
  • Завтра в 21:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сельта — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Риу Аве — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ковентри Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Фиорентина — Сампдория
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры