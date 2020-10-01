Семак: Мы не должны кого-то обыгрывать. Не на том уровне наш футбол находится

Главный тренерзаявил, что его команда не обязана кого-то обыгрывать. Так он прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

«Насчёт того, что мы должны кого-то обыгрывать — не на том уровне наш футбол находится. Тот же "Брюгге" обладает серьёзной линией нападения. Но с ними можно играть. Что касается "Боруссии", то дортмундцы — главные фавориты группы. Они — вторая по силе команда Бундеслиги.

Если говорить о "Лацио", то римляне в прошлом сезоне набрали столько же очков, сколько и "Аталанта". То есть это сопоставимые по уровню команды. На бумаге сейчас "Лацио" и "Боруссия" выглядят фаворитами группы. Но играть, повторюсь, можно со всеми. Будем готовиться и работать, чтобы играть лучше», — приводит слова Семака «Матч ТВ». 0