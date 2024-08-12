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    «Лестер» подпишет нападающего «Байера»

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    Нападающий леверкузенского «Байера» Адам Гложек продолжит карьеру в английской Премьер-лиге продолжит карьеру в «Лестере».

    Адам Гложек
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    Адам Гложек

    По информации журналиста Фабрицио Романо, Гложек перейдет в «Лестер» на правах аренды.

    При этом в соглашении также будет предусмотрена опция выкупа следующим летом.

    Переговоры между клубами близки к завершению. В настоящее время сторона игрока согласовывает с «Лестером» детали контракта.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Гложека в 12 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Германии 23 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи.

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