«Лестер» подпишет нападающего «Байера»

Адам Гложек Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Фабрицио Романо, Гложек перейдет в «Лестер» на правах аренды.
При этом в соглашении также будет предусмотрена опция выкупа следующим летом.
Переговоры между клубами близки к завершению. В настоящее время сторона игрока согласовывает с «Лестером» детали контракта.
Transfermarkt оценивает стоимость Гложека в 12 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Германии 23 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи.