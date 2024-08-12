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    Что ожидать от КАМАЗа в первом домашнем матче?

    КАМАЗ — «Торпедо». Прогноз, ставка (к. 3.25) на футбол, Первая лига, 12 августа 2024 года

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    «Торпедо»
    12 августа в рамках 5-го тура российской Первой лиги сыграют КАМАЗ и «Торпедо». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч КАМАЗ — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 12 Августа 2024 года

    КамАЗ

  • Россия. Первая лига
    •  КамАЗ 20:00 Торпедо

    Торпедо

  • Москва
    •

    КАМАЗ

    Турнирное положение: Челнинская команда не очень удачно стартовала в нынешнем сезоне. После 4-х туров КАМАЗ занимает лишь 15-е место в таблице Первой лиги с 3 очками в активе.

    Стоит отметить, что все матчи команда провела только на чужом поле. Поединок против «Торпедо» будет 1-м для КАМАЗа у Набережных Челнах.

    Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги команда обыграла «Родину» со счетом 1:0, забив единственный гол на 89-й минуте. До этого команда уступила «Соколу» (0:1).

    В 4-х официальных матчах нынешнего сезона КАМАЗ трижды проиграл и однажды победил. За этот период команда забила всего лишь 2 гола при 4-х пропущенных.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: КАМАЗ полностью провалил старт сезона, набрав первые очки только в 4-м туре. На этот раз у команды есть отличная возможность продлить успех, воспользуясь фактором своего поля.

    Последний раз КАМАЗ обыгрывал «Торпедо» в сентябре прошлого года со счетом 1:0, забив победный гол на 77-й минуте. Команда вполне способна повторить этот результат.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: «Торпедо» неплохо начала чемпионат, занимая 5-е место в таблице с 8-ю очками в активе после 4-х туров. У команда пока что мало игровых проблем.

    По результатам гостевых встреч «Торпедо» занимает 3-е место, набрав 4 очка на чужом поле из 6-и возможных.

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  • 06/08/2024

    • Последние матчи: В прошлом туре команда поделила очки с «Чайкой» (1:1), оба коллектива забили по голу еще в 1-м тайме. Матчем ранее «Торпедо» одолело «Енисей» со счетом 1:0.

    Команда еще не проиграла ни одного матча в нынешнем сезоне, за 4 встречи «Торпедо» по 2 раза сыграло вничью и победило, забив 7 голов и дважды пропустив.

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    Состояние команды: Кажется, что московская команда всерьез настроена вернуться в Премьер-лигу, но получится ли? Пока «Торпедо» не находится в зоне стыков, но впереди еще целый сезон.

    В последней очной встрече с КАМАЗом «Торпедо» дома одержало победу со счетом 1:0, забив единственный гол на 21-й минуте. На сей раз команда будет играть на чужом поле.

    Статистика для ставок

    • «Торпедо» еще не проиграло ни одного матча в нынешнем сезоне

    • В последних 3-х матчах КАМАЗ не пробивал тотал 2.5 больше

    • В 5-и последних очных встречах КАМАЗ обыграл «Торпедо» только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.25, а победа КАМАЗа — в 3.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды поделят очки. КАМАЗ начинает набирать ход, а «Торпедо» уже теряло баллы на чужом поле.

    Ставка: Ничья за 3.25.

    Прогноз: В 1-м тайме команды не будут сильно штурмовать ворота друг друга.

    Ставка: Ничья в 1-м тайме за 1.90.

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    КАМАЗ — «Торпедо»: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 12.08.2024. Прогнозы на футбол. Что ожидать от КАМАЗа в первом домашнем матче?
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