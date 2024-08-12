12 августа в рамках 5-го тура российской Первой лиги сыграют КАМАЗ и «Торпедо». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч КАМАЗ — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

КАМАЗ

Турнирное положение: Челнинская команда не очень удачно стартовала в нынешнем сезоне. После 4-х туров КАМАЗ занимает лишь 15-е место в таблице Первой лиги с 3 очками в активе.

Стоит отметить, что все матчи команда провела только на чужом поле. Поединок против «Торпедо» будет 1-м для КАМАЗа у Набережных Челнах.

Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги команда обыграла «Родину» со счетом 1:0, забив единственный гол на 89-й минуте. До этого команда уступила «Соколу» (0:1).

В 4-х официальных матчах нынешнего сезона КАМАЗ трижды проиграл и однажды победил. За этот период команда забила всего лишь 2 гола при 4-х пропущенных.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: КАМАЗ полностью провалил старт сезона, набрав первые очки только в 4-м туре. На этот раз у команды есть отличная возможность продлить успех, воспользуясь фактором своего поля.

Последний раз КАМАЗ обыгрывал «Торпедо» в сентябре прошлого года со счетом 1:0, забив победный гол на 77-й минуте. Команда вполне способна повторить этот результат.

«Торпедо»

Турнирное положение: «Торпедо» неплохо начала чемпионат, занимая 5-е место в таблице с 8-ю очками в активе после 4-х туров. У команда пока что мало игровых проблем.

По результатам гостевых встреч «Торпедо» занимает 3-е место, набрав 4 очка на чужом поле из 6-и возможных.

Последние матчи: В прошлом туре команда поделила очки с «Чайкой» (1:1), оба коллектива забили по голу еще в 1-м тайме. Матчем ранее «Торпедо» одолело «Енисей» со счетом 1:0.

Команда еще не проиграла ни одного матча в нынешнем сезоне, за 4 встречи «Торпедо» по 2 раза сыграло вничью и победило, забив 7 голов и дважды пропустив.

Состояние команды: Кажется, что московская команда всерьез настроена вернуться в Премьер-лигу, но получится ли? Пока «Торпедо» не находится в зоне стыков, но впереди еще целый сезон.

В последней очной встрече с КАМАЗом «Торпедо» дома одержало победу со счетом 1:0, забив единственный гол на 21-й минуте. На сей раз команда будет играть на чужом поле.

Статистика для ставок

«Торпедо» еще не проиграло ни одного матча в нынешнем сезоне

В последних 3-х матчах КАМАЗ не пробивал тотал 2.5 больше

В 5-и последних очных встречах КАМАЗ обыграл «Торпедо» только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.25, а победа КАМАЗа — в 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.25 и 1.65.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды поделят очки. КАМАЗ начинает набирать ход, а «Торпедо» уже теряло баллы на чужом поле.

Ставка: Ничья за 3.25.

Прогноз: В 1-м тайме команды не будут сильно штурмовать ворота друг друга.

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 1.90.