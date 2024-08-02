Унылый бой с Капом стоил Мокаеву контракта. Дагестанца больше не будет в UFC

Бой Мухаммада Мокаева и Манеля Капа на UFC 304 стал настоящим разочарованием для болельщиков и руководства лиги. Дана Уайт настолько зол, что не дал новый контракт непобежденному дагестанцу

Огненная битва взглядов и провал в октагоне

Мокаев и Кап нешуточно подогрели интерес к своему очному противостоянию на UFC 304 еще до начала пресс-конференции. Они несколько раз обменялись любезностями в соцсетях, а потом и вовсе едва не устроили массовую драку на церемонии взвешивания.

Ожидалось, что в клетке будет настоящая рубка, ведь между парнями проглядывалась ненависть. Однако противостояние Мокаева и Капа в наилегчайшем весе не оправдало ожиданий.

Так что со стороны матчмейкеров лиги поставить их в предварительный кард, а не в основной стало правильным решением. Первый раунд противостояния и вовсе получился без каких-либо действий.

Бойцы просто передвигались по октагону и боялись друг друга, будто они оба тяжеловесы, способные потушить свет в глазах одним касанием. Для судей оценивать такие отрезки это настоящая головоломка.

Ведь там приходилось считать единичные удары, давление, да и вообще любое передвижение бойца. После перерыва ситуация кардинально не изменилась. Мухаммад лишь немного активизировался и стал выбрасывать удары в корпус своему сопернику.

UFC 304: Мухаммад Мокаев — Слова после боя

Кап, в свою очередь, обозначал взрывные контратаки, но дело до них так и не доходило. Минимальная инициатива была на стороне Мокаева. Но в этом бою от непобежденного дагестанца зрители не увидели даже его фирменных тейкдаунов.

Один раз ему все-таки удалось опрокинуть соперника на канвас, правда там последовало нарушение правил из-за захвата Капа за шорты. Закончилась унылая битва двух «мухачей» монотонной работой в стойке, а точнее передвижениями по клетке без ударов.

Эти 3 раунда однозначно можно записать в актив, как самые скучные в 2024 году. Бой получился абсолютно провальным, и его можно сравнить разве что с противостоянием шестилетней давности с участием Фрэнсиса Нганну и Дерека Льюиса, которое также не оправдало надежд.

Мокаев, по мнению судей, все-таки выиграл поединок единогласно, однако громких аплодисментов от зрителей за унылое зрелище триумфатор не дождался.

Мокаева в UFC больше не будет

Манель Кап globallookpress.com

Мокаев дебютировал в UFC в марте 2022 года и за это время он уже успел одержать в промоушене 7 побед кряду, включая последнюю. Ему удалось проделать путь от никому неизвестного бойца до потенциального претендента на титул в наилегчайшем весе.

К противостоянию с Капом Мухаммад подходил в статусе шестого номера рейтинга «мухачей», а его соперник был восьмым. В случае яркой и убедительной победы дагестанец имел все основания требовать от промоушена поединок за титул.

Но как оказалось, от статуса претендента до увольнения из UFC всего лишь один шаг. Поединок против Капа был последним по контракту для Мухаммада. Сразу же по окончании битвы появилась новость о том, что продлевать договор с дагестанцем промоушен не намерен.

И здесь дело не только в скучнейшем бою против Капа. Представители UFC заявили, что незадолго до окончания контракта Мокаев уже вел переговоры о сотрудничестве с PFL. В новой объединенной лиге непобежденному Мухаммаду однозначно предложили бы более лучшие финансовые условия.

Это предложение могло стать неплохим козырем для команды Мокаева с целью попытаться выбить от UFC более жирный контракт. Дана Уайт и его окружение посчитали такое поведение неприемлемым. Вот, что босс лиги сказал по этому поводу:

«Мокаев и его команда ранее вели переговоры с PFL. Мы желаем удачи ему. PFL скоро получит сильного непобежденного бойца»

Сам боец и его команда полностью отрицают переговоры с другими лигами, в частности PFL, апеллируя тем, что в этой организации даже нет наилегчайшего дивизиона. Менеджеры Мокаева изо всех сил пытаются договориться с UFC о продлении сотрудничества.

Но Дана Уайт уже принял решение, и судя по всему, изменять его не собирается. Накануне дагестанца уже вычеркнули из рейтинга наилегчайшего дивизиона. Впрочем, даже после такого Мухаммад рассчитывает о продолжении сотрудничества и не хочет больше нигде драться, кроме UFC.

Стоило ли вообще увольнять Мухаммада?

Дана Уайт globallookpress.com

Подобные ситуации в промоушене случаются довольно редко. Многие задают себе вопрос: а как вообще можно было уволить бойца, претендующего на титул в наилегчайшем весе?

Но не стоит забывать, что Мокаев не очень-то интересует UFC в качестве потенциального чемпиона. После шести побед кряду в лиге ему не дали титульный поединок с Александре Пантожей, где дагестанец мог стать самым молодым чемпионом в истории промоушена, опередив Джона Джонса.

Предыдущее неубедительное выступление Мокаева против Переса закрыло ему дорогу к бою за пояс, хотя в той ситуации более достойных претендентов на пояс и не было. Теперь же UFC просто нашел удачный момент, чтобы убрать Мухаммада из титульной гонки.

Впрочем, есть также аргументы, почему дагестанца все-таки стоило уволить из промоушена. И здесь все наглядно объяснил заслуженный ветеран UFC в полусреднем весе Мэтт Браун:

«Честно говоря, я бы, наверное, тоже его уволил. Удивительно, что UFC пошли на это, учитывая, что у Мокаева очень высокий потолок. Я наблюдал за его боями раньше. У этого парня, действительно, огромный потенциал.

Молодой парень с большими навыками, большим талантом. Но когда ты вот так набираешь обороты, ты не можешь просто так делать все, что хочешь. Я думаю, UFC уже показывал это раньше.

Когда ты новичок, ты не можешь взъерошить слишком много перьев. Очевидно, что некоторые моменты тебе не нравятся, но ты не можешь заниматься подобными вещами. Как только ты становишься Джоном Джонсом и сажаешь всех этих хейтеров на сиденья, да, тебе сходит с рук многое.

Потому что ты ведешь бизнес с UFC. По сути, ты их партнер. Но сколько людей настраиваются на просмотр боев Мокаева? Когда он будет драться в PFL, сколько людей настроятся и будут смотреть его бои? Существуют двойные стандарты, тройные стандарты или что-то в этом роде.

Для каждого бойца свои стандарты. Но Мокаев не на том уровне, чтобы подобное сходило ему с рук. Я не знаю все подробности истории, но переговоры с PFL — это трусливый поступок, и я бы тоже не хотел иметь дело с подобными личностями»

Если Мокаев, действительно, вел переговоры с PFL, то у UFC есть все основания не продлевать с ним контракт. Но если же никаких доказательств нет, то Дана Уайт совершил большую ошибку.

За скучные бои вроде того, что был на UFC 304 против Капа бойца, конечно же, стоит наказать. Однако в подобной ситуации можно ограничиться другими мерами, а не увольнением.