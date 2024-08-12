12 августа в рамках 5-го тура российской Первой лиги сыграют «Уфа» и «Урал». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — «Урал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Уфа»

Турнирное положение: После 4-х туров в Первой лиге «Уфа» занимает предпоследнее 17-е место в таблице с 3 очками в активе, опережая «Шинник», который находится на последней позиции, на 2 балла.

«Уфа» регулярно набирает очки на старте сезона, но все никак не может победить. Если команде удастся найти свою игру, то она вполне способна быть крепким середняком чемпионата.

Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги «Уфа» сыграла вничью с «Тюменью» (2:2), совершив камбэк с 0:2. До этого команда также поделила очки с «Балтикой» (1:1).

В 4-х официальных матчах нынешнего сезона «Уфа» лишь однажды проиграла и трижды сыграла вничью. За этот период команда пропустила 5 голов при 4-х забитых.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: На своем поле команда провела только 1 матч в нынешнем сезоне, сыграв вничью.

Интересно, что в последней очной встрече против «Урала» уфимская команда также показала ничейный результат (1:1). Получится ли сейчас выявить победителя? «Урал» очень серьезный соперник, который будет настроен победить.

«Урал»

Турнирное положение: После 4-х туров в Первой лиге «Урал» занимает 8-е место в таблице с 7-ю очками в активе. Команда отлично стартовала, но затем стала терять очки.

Стоит отметить, что пока что на чужом поле «Урал» показывает не очень хороший результат, проиграв единственный матч.

Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги команда сыграла вничью с «Соколом» (0:0), а до этого проиграла «Черноморцу» со счетом 2:3, пропустив все 3 гола еще в 1-м тайме.

В последних 4-х матчах «Урал» дважды победил, а также по 1-му разу сыграл вничью и проиграл. За этот период команда забила 6 голов при 4-х пропущенных.

Состояние команды: «Урал» в прошлом сезоне выступал в РПЛ, а сейчас будет стараться вернуться в высший дивизион, пока что получается с переменным успехом.

Последний раз «Урал» обыгрывал «Уфу» в апреле 2022-го года со счетом 2:1, забив по голу в каждом тайме. Сможет ли команда одержать 1-ю победу на чужом поле? Большой вопрос...

Статистика для ставок

В 3-х из 4-х матчей в нынешнем сезоне «Уфа» трижды сыграла вничью

В последних 5-и очных встречах «Урал» обыгрывал «Уфу» только дважды

В последних 5-и матчах на чужом поле «Урал» победил только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.50, а победа «Уфы» — в 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.10 и 1.75.

Прогноз: Можно предположить, что в 1-м тайме команды забьют минимум 1 гол. В прошлых встречах команды регулярно отличались в 1-й половине.

Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.93.

Прогноз: Обеих команд ждет упорная борьба. Прогнозируем, что «Урал» и «Уфа» пропустят, как минимум, по одному голу.

Ставка: Обе забьют за 1.92.