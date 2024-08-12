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    «Кальяри» удачно стартует в Кубке Италии, «Виборг» и «Ольборг» не порадуют результативностью

    Экспресс дня 12 августа. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Кальяри»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Польши, Дании и Кубке Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Пяст Гливице» — «ГКС Катовице»

    Футбол. Чемпионат Польши

    «Пяст Гливице» удачно начал новый сезон. Клуб находится на 5-м месте в таблице. В трех встречах «Пяст Гливице» одержал две победы и один раз сыграл вничью. Набрано 7 очков.

    На своем поле «Пяст Гливице» всё время набирает очки. В последних девяти домашних матчах зафиксировано лишь одно поражение. Хозяевам по силам добиться успеха.

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    • «ГКС Катовице» располагается на 13-м месте в таблице. У команды 3 очка. Одержана одна победа, также зафиксированы два поражения. Разница мячей составляет 2-3.

    В октябре 2023 года команды провели товарищеский матч. Игра закончилась вничью 2:2. Смогут ли клубы выявить сильнейшего в предстоящей встрече?

    Ставка: Победа «Пяст Гливице» за 1.67.

    «Виборг» — «Ольборг»

    Футбол. Чемпионат Дании

    «Виборг» не лучшим образом стартовал в новом чемпионате. Еще не одержано ни одной победы. Команда один раз сыграла вничью и дважды проиграла.

    До этого «Виборг» уступил в двух поединках кряду. Оба матча прошли в гостях. Сначала «Виборг» проиграл «Раннерсу» со счетом 1:3, а затем на чужом поле не совладал с «Силькеборгом» (2:3).

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    «Ольборг» опережает «Виборг» на два балла. Команде удалось одержать одну победу, но остальные две игры были проиграны. Ранее «Ольборг» 28 июля дома одолел «Силькеборг» со счетом 2:1.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Месяц назад клубы провели контрольный матч. «Виборг» смог разгромить «Ольборг» 4:1. Однако теперь будет официальная встреча. Вряд ли стоит ждать повторения голевой феерии.

    Ставка: ТМ 3.5 гола за 1.50.

    «Кальяри» — «Каррарезе»

    Футбол. Кубок Италии

    В прошлом сезоне «Кальяри» с трудом сохранил прописку в элитном дивизионе. Клуб финишировал на 16-м месте. Было набрано 36 очков в 38 встречах.

    В трех предыдущих летних товарищеских встречах «Кальяри» добился одной победы. Теперь настала пора официальных матчей. Впереди у «Кальяри» старт в Кубке Италии.

    В матче 1/32 финала «Кальяри» сыграет с «Каррарезе». Соперник представляет Серию В. Возможна ли сенсация?

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    • «Каррарезе» вступил в борьбу с 1/64 финала. В активе команды уже есть одна победа. 3 августа «Каррарезе» дома взял верх над «Катанией» со счетом 2:1.

    Букмекеры считают, что хозяева должны победить в основное время. «Кальяри» представляет элитный дивизион. Вряд ли команда оступится в домашнем противостоянии с «Каррарезе» из Серии В.

    Ставка: Победа «Кальяри» за 1.44.

    Общий коэффициент — 3.60.

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    Экспресс дня 12 августа: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 12.08.2024. Экспресс. «Кальяри» удачно стартует в Кубке Италии, «Виборг» и «Ольборг» не порадуют результативностью
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