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    Обыграет ли Моуринью «Лилль»?

    Фенербахче — Лилль: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.80. 13.08.2024

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Лилль»
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    Жозе Моуринью
    «Фенербахче» на своем поле примет «Лилль» в ответном поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча состоится 13 августа и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Лилль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 13 Августа 2024 года

    Фенербахче

  • Стамбул
    •  Фенербахче 20:00 Лилль

    Лилль

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Фенербахче»

    Турнирное положение: «Фенербахче» потерпел поражение в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов на выезде со счетом 1:2.

    Таким образом, команда выйдет в следующий круг, если победит с разницей минимум в два гола, тогда как выигрыш с разницей в один мяч позволит перевести игру в дополнительное время.

    Фенербахче — Лилль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на первый тур турецкой лиги, клуб дома обыграл «Адана Демирспор» со счетом 1:0.

    Этот успех стал для коллектива Жозе Моуринью пятым в шести последних поединках, которые были официальными в разных турнирах и товарищескими.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмирован — Фред, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах — официальных и товарищеских — «Фенербахче» проиграл лишь раз при пяти победах.

    С такой формой у стамбульцев есть неплохие шансы отыграться, особенно если учесть, что с классом и опытом Моуринью они возрастают.

    Эдин Джеко — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги чемпионов с двумя голами.

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Лилль» выиграл в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов на своем поле со счетом 2:1.

    Таким образом, команда выйдет в следующий круг турнира, если выиграет или сыграет вничью, тогда как поражение с минимальным счетом оставляет шансы на успех в серии пенальти.

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре вне отбора Лиги чемпионов в товарищеской встрече клуб обыграл испанскую «Сельту» (3:1).

    Таким образом, сейчас у коллектива победная мини-серия в две встречи, один из которых был контрольным, а другой — в квалификации Лиги чемпионов.

    Не сыграют: травмированы — Исмаили, Буадди, Зедадка, Мирамон, Умтити, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Лилль» проиграл лишь раз при пяти победах и трех ничьих.

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    Два гола команды в квалификации Лиги чемпионов забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Фенербахче» выиграл

    • в пяти из шести последних матчей «Фенербахче» забивали больше 2,5 голов

    • в восьми из девяти последних матчей «Лилль» не проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.88. Ничья — в 3.70, победа «Лилля» — в 4.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в трех из пяти их последних домашних поединков.

    В то же время, в трех из четырех последних встреч гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют больше 2,5 голов, ведь в пяти из шести последних матчей «Фенербахче» было именно так.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85

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    «Фенербахче» — «Лилль»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 13.08.2024. Прогнозы на футбол. Обыграет ли Моуринью «Лилль»?
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