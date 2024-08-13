Фенербахче
Лилль
«Фенербахче»
Турнирное положение: «Фенербахче» потерпел поражение в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов на выезде со счетом 1:2.
Таким образом, команда выйдет в следующий круг, если победит с разницей минимум в два гола, тогда как выигрыш с разницей в один мяч позволит перевести игру в дополнительное время.
Фенербахче — Лилль: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на первый тур турецкой лиги, клуб дома обыграл «Адана Демирспор» со счетом 1:0.
Этот успех стал для коллектива Жозе Моуринью пятым в шести последних поединках, которые были официальными в разных турнирах и товарищескими.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмирован — Фред, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах — официальных и товарищеских — «Фенербахче» проиграл лишь раз при пяти победах.
С такой формой у стамбульцев есть неплохие шансы отыграться, особенно если учесть, что с классом и опытом Моуринью они возрастают.
Эдин Джеко — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги чемпионов с двумя голами.
«Лилль»
Турнирное положение: «Лилль» выиграл в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов на своем поле со счетом 2:1.
Таким образом, команда выйдет в следующий круг турнира, если выиграет или сыграет вничью, тогда как поражение с минимальным счетом оставляет шансы на успех в серии пенальти.
Последние матчи: в своей прошлой игре вне отбора Лиги чемпионов в товарищеской встрече клуб обыграл испанскую «Сельту» (3:1).
Таким образом, сейчас у коллектива победная мини-серия в две встречи, один из которых был контрольным, а другой — в квалификации Лиги чемпионов.
Не сыграют: травмированы — Исмаили, Буадди, Зедадка, Мирамон, Умтити, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Лилль» проиграл лишь раз при пяти победах и трех ничьих.
Два гола команды в квалификации Лиги чемпионов забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Фенербахче» выиграл
- в пяти из шести последних матчей «Фенербахче» забивали больше 2,5 голов
- в восьми из девяти последних матчей «Лилль» не проиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.88. Ничья — в 3.70, победа «Лилля» — в 4.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.85 и 1.95.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в трех из пяти их последних домашних поединков.
В то же время, в трех из четырех последних встреч гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют больше 2,5 голов, ведь в пяти из шести последних матчей «Фенербахче» было именно так.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85