Вендел пропустит ближайший матч «Зенита»

Главный тренер «Зенита»рассказал о подготовке команды к матчу св Кубке России.

«Сейчас у нас есть практически один день для того, чтобы определиться, кто завтра полетит, кому нужно дать передохнуть, кто не сможет поехать по медицинским соображениям.

Из тех, кто не поедет точно — Вендел. Он сейчас будет проходить курс реабилитации. Посмотрим еще, насколько долго она продлится, медицинский штаб уточняет сроки, советуется по характеру повреждений, определяет, насколько это тяжелая травма и сколько времени займет реабилитация.

Нуралы Алип начинает работу в общей группе, но к этому матчу не будет готов.

Дальше будем смотреть — у нас есть игроки с небольшими повреждениями. Насколько они смогут восстановиться за столь короткий промежуток времени, посмотрим. Все остальные на сегодняшний день готовятся», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Матч «Рубин» — «Зенит» пройдет 14 августа в Казани, начало — в 17:15 мск.