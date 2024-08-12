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    Вендел пропустит ближайший матч «Зенита»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу с «Рубином» в Кубке России.

    Вендел
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    Вендел

    «Сейчас у нас есть практически один день для того, чтобы определиться, кто завтра полетит, кому нужно дать передохнуть, кто не сможет поехать по медицинским соображениям.

    Из тех, кто не поедет точно — Вендел. Он сейчас будет проходить курс реабилитации. Посмотрим еще, насколько долго она продлится, медицинский штаб уточняет сроки, советуется по характеру повреждений, определяет, насколько это тяжелая травма и сколько времени займет реабилитация.

    Нуралы Алип начинает работу в общей группе, но к этому матчу не будет готов.

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    • Дальше будем смотреть — у нас есть игроки с небольшими повреждениями. Насколько они смогут восстановиться за столь короткий промежуток времени, посмотрим. Все остальные на сегодняшний день готовятся», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

    Матч «Рубин» — «Зенит» пройдет 14 августа в Казани, начало — в 17:15 мск.

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