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    «Барселона» может подписать вингера «Баварии»

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    «Барселона» возобновила поиск игрока на позицию атакующего полузащитника после того, как стало ясно, что Нико Уильямс, скорее всего, останется в «Атлетике».

    Кингсли Коман
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    Кингсли Коман

    По информации журналиста Фабрицио Романо, в каталонском клубе рассматривают вариант с подписанием вингера «Баварии» Кингсли Комана.

    Отмечается, что каталонский клуб может начать переговоры с «Баварией» по поводу аренды французского футболиста.

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    • Инициатором приглашения Комана является новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик, который ранее занимал аналогичную должность в «Баварии».

    Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего Команда в 50 миллионов евро.

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