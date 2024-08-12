«Барселона» может подписать вингера «Баварии»

возобновила поиск игрока на позицию атакующего полузащитника после того, как стало ясно, что, скорее всего, останется в

По информации журналиста Фабрицио Романо, в каталонском клубе рассматривают вариант с подписанием вингера «Баварии» Кингсли Комана.

Отмечается, что каталонский клуб может начать переговоры с «Баварией» по поводу аренды французского футболиста.

Инициатором приглашения Комана является новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик, который ранее занимал аналогичную должность в «Баварии».

Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего Команда в 50 миллионов евро.