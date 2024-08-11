«Крылья Советов» — «Факел»: счет матча 2:0, обзор голов

на своем поле одолели(2:0) в рамках 4-го тура российской Премьер-лиги.

Первый гол хозяева забили на 75-й минуте. Защитник «Крыльев» Фернандо Костанца ударом головой попал точно в правый угол ворот.

Спустя всего 3 минуты самарцы удвоили свое преимущество благодаря голу полузащитника Франко Ороско, который в падении переправил мяч в сетку — 2:0.

Футбол. Россия. Премьер-лига Крылья Советов — Факел 2:0 Голы: 1:0 Фернандо Костанца (75'), 2:0 Orozco F. (78') Крылья Советов: Сергей Песьяков, Николай Рассказов, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Гленн Бейл, Максим Витюгов, Сергей Бабкин, Иван Олейников, Роман Ежов, Владислав Шитов, Galdames T. Факел: Александр Беленов, Райан Сенхаджи, Сергей Божин, Игорь Калинин, Мастерной Владислав, Даниэль Мишкич, Ираклий Квеквескири, Михаил Щетинин, Ильнур Альшин, Владимир Ильин, Dziov M. Предупреждения: Сергей Божин (35'), Николай Рассказов (35'), Фернандо Костанца (76'), Ираклий Квеквескири (90+1')

После этого матча «Крылья Советов» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 3 очками в активе. «Факел» располагается на последней 16-й позиции (1 балл).