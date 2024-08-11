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    «Крылья Советов» всухую обыграли «Факел» в матче РПЛ

    «Крылья Советов» — «Факел»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Крылья Советов» на своем поле одолели «Факел» (2:0) в рамках 4-го тура российской Премьер-лиги.

    Фернандо Костанца — игрок «Крыльев Советов»
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    Фернандо Костанца — игрок «Крыльев Советов»

    Первый гол хозяева забили на 75-й минуте. Защитник «Крыльев» Фернандо Костанца ударом головой попал точно в правый угол ворот.

    Спустя всего 3 минуты самарцы удвоили свое преимущество благодаря голу полузащитника Франко Ороско, который в падении переправил мяч в сетку — 2:0.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Факел 2:0
    Голы: 1:0 Фернандо Костанца (75'), 2:0 Orozco F. (78') Крылья Советов: Сергей Песьяков, Николай Рассказов, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Гленн Бейл, Максим Витюгов, Сергей Бабкин, Иван Олейников, Роман Ежов, Владислав Шитов, Galdames T. Факел: Александр Беленов, Райан Сенхаджи, Сергей Божин, Игорь Калинин, Мастерной Владислав, Даниэль Мишкич, Ираклий Квеквескири, Михаил Щетинин, Ильнур Альшин, Владимир Ильин, Dziov M. Предупреждения: Сергей Божин (35'), Николай Рассказов (35'), Фернандо Костанца (76'), Ираклий Квеквескири (90+1')

    После этого матча «Крылья Советов» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 3 очками в активе. «Факел» располагается на последней 16-й позиции (1 балл).

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