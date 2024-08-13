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    «Химки» способны удивить

    Ростов — Химки: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.02. 13/08/2024 в 20:00

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Химки»
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    Антон Заболотный
    13 августа на групповом этапе Кубка России Путь РПЛ сыграют «Ростов» и «Химки». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Химки», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа B 13 Августа 2024 года

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 20:00 Химки

    Химки

  • Московская область
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    «Ростов»

    Турнирное положение: после первого тура «Ростов» не имеет очков в таблице Кубка России.

    Последние матчи: в первом кубковом матч команда Валерия Карпина уступила на выезде «Локомотиву» со счетом 0:1. Единственный мяч был пропущен в самом конце встречи. В том матче соперник играл гораздо лучше и по делу взял три очка.

    Ростов — Химки: коэффициенты букмекеров

    Ранее в РПЛ «Ростов» уступил «Зениту» (0:5) и сыграл вничью с «Рубином» (1:1).

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    • Не сыграют: травмированы два полузащитника Мохеби и Миронов, они оба игроки основного состава.

    Состояние команды: по традиции в кубковых матчах «Ростов» выставляет смешанный состав, Карпин активно задействует молодежь и тех, кто мало выходит на футбольное поле в матчах чемпионата России. Пока в этом сезоне южане играют довольно неровно, чередуя хорошие и провальные матчи.

    «Химки»

    Турнирное положение: после первого матча «Химки» лидируют в группе В Кубка России с 3 очками вместе с «Локомотивом».

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в первой кубковой игре был обыгран «Оренбург» со счетом 1:0. Единственный мяч на 90-й минуте забил полузащитник Бутта Магомедов. При этом на поле была абсолютно равная игра, но больше повезло подмосковному клубу.

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    Команда Франка Артиги в чемпионате победила в гостях «Рубин» (3:2) и уступила дома «Пари НН» (0:1).

    Не сыграют: серьезных потерь в составе нет.

    Состояние команды: «Химки» постепенно перестраиваются под требования нового главного тренера Франка Артиги. Клуб очень серьезно обновился после выхода РПЛ, причем селекция еще продолжается и постоянно прибывают новые футболисты.

    Пока игра «Химок» выглядит иногда сумбурной и не очень стабильной, что сказывается на результатах, хотя состав подобрался довольно неплохой.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне в Кубке России в 1/8 финала основное и дополнительное время закончилось вничью 0:0, а по пенальти был точнее «Ростов»

    • Оба матча в чемпионате России завершились успехом «Ростова» со счетом 1:0

    • В РПЛ пока у «Ростова» 5 очков после трех туров, а «Химки» имеют четыре

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ростова» дают 1,85, а на «Химки» — 4,40, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

    Тотал меньше 2,5 и тотал больше 2,5 идут по равной линии за 1,93.

    Прогноз: очень часто Валерий Карпин прохладно относится к кубковым матчам на групповом турнире, давая возможность отдохнуть многим ведущим футболистам, но при этом активно вводит молодежь в основу.

    Артига первую встречу играл почти основным составом, ему надо сыгрываться и ставить игру, поэтому ротации будет минимальной.

    Ставка: «Химки» не проиграют за 2,02.

    Прогноз: также можно рискнуть и попробовать, что гости точно не проиграют в этой игре, а если повезет, то вообще уедут с тремя очками.

    Ставка: победа «Химок» с форой 0 за 3,30.

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    «Ростов» — «Химки»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 13.08.2024. Прогнозы на футбол. «Химки» способны удивить
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