13 августа на групповом этапе Кубка России Путь РПЛ сыграют «Ростов» и «Химки». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Химки», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ростов»

Турнирное положение: после первого тура «Ростов» не имеет очков в таблице Кубка России.

Последние матчи: в первом кубковом матч команда Валерия Карпина уступила на выезде «Локомотиву» со счетом 0:1. Единственный мяч был пропущен в самом конце встречи. В том матче соперник играл гораздо лучше и по делу взял три очка.

Ранее в РПЛ «Ростов» уступил «Зениту» (0:5) и сыграл вничью с «Рубином» (1:1).

Не сыграют: травмированы два полузащитника Мохеби и Миронов, они оба игроки основного состава.

Состояние команды: по традиции в кубковых матчах «Ростов» выставляет смешанный состав, Карпин активно задействует молодежь и тех, кто мало выходит на футбольное поле в матчах чемпионата России. Пока в этом сезоне южане играют довольно неровно, чередуя хорошие и провальные матчи.

«Химки»

Турнирное положение: после первого матча «Химки» лидируют в группе В Кубка России с 3 очками вместе с «Локомотивом».

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в первой кубковой игре был обыгран «Оренбург» со счетом 1:0. Единственный мяч на 90-й минуте забил полузащитник Бутта Магомедов. При этом на поле была абсолютно равная игра, но больше повезло подмосковному клубу.

Команда Франка Артиги в чемпионате победила в гостях «Рубин» (3:2) и уступила дома «Пари НН» (0:1).

Не сыграют: серьезных потерь в составе нет.

Состояние команды: «Химки» постепенно перестраиваются под требования нового главного тренера Франка Артиги. Клуб очень серьезно обновился после выхода РПЛ, причем селекция еще продолжается и постоянно прибывают новые футболисты.

Пока игра «Химок» выглядит иногда сумбурной и не очень стабильной, что сказывается на результатах, хотя состав подобрался довольно неплохой.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне в Кубке России в 1/8 финала основное и дополнительное время закончилось вничью 0:0, а по пенальти был точнее «Ростов»

Оба матча в чемпионате России завершились успехом «Ростова» со счетом 1:0

В РПЛ пока у «Ростова» 5 очков после трех туров, а «Химки» имеют четыре

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ростова» дают 1,85, а на «Химки» — 4,40, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

Тотал меньше 2,5 и тотал больше 2,5 идут по равной линии за 1,93.

Прогноз: очень часто Валерий Карпин прохладно относится к кубковым матчам на групповом турнире, давая возможность отдохнуть многим ведущим футболистам, но при этом активно вводит молодежь в основу.

Артига первую встречу играл почти основным составом, ему надо сыгрываться и ставить игру, поэтому ротации будет минимальной.

Ставка: «Химки» не проиграют за 2,02.

Прогноз: также можно рискнуть и попробовать, что гости точно не проиграют в этой игре, а если повезет, то вообще уедут с тремя очками.

Ставка: победа «Химок» с форой 0 за 3,30.