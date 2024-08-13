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    Оренбург — Локомотив: прогноз и ставка (коэффициент 1.88) на футбол. 13/08/2024 в 17:30

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Локомотив»
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    Алексей Батраков — новый лидер полузащиты «Локо»
    13 августа на групповом этапе Кубка России Путь РПЛ по футболу сыграют «Оренбург» и «Локомотив» Москва. Начало встречи — 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа B 13 Августа 2024 года

    Оренбург

  • Оренбург
    •  Оренбург 17:30 Локомотив

    Локомотив

  • Москва
    •

    «Оренбург»

    Турнирное положение: пока «Оренбург» не имеет ни одного очка в группе В Кубка России.

    Последние матчи: первый матч команда Давида Деограсии уступила со счетом 0:1 подмосковным «Химкам», пропустив гол в самой концовке встрече при очень равной игре.

    Оренбург — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    В чемпионате России «Оренбург» потерпел разгромное поражение в гостях от ЦСКА (1:5) и дома сыграл вничью с «Акроном» (2:2).

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    • Не сыграют: травмирован полузащитник Хорди Томпсон.

    Состояние команды: пока «Оренбург» учится играть без ушедших лидеров (Воробьева и Веры). Их потери пока сказываются на балансе команды, но постепенно осваиваются и выходят на ведущие роли иранец Саед Сахаркизьян, а Брайан Мансилья теперь играет на месте Воробьева и в целом смотрится довольно успешно. На своем поле «Оренбург» традиционно играет более открыто, чем в гостях.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: пока в группе В Кубка России «Локомотив» имеет три очка после одного матча.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в кубковой игре был побежден на выезде «Ростов» со счетом 1:0. На протяжении встречи команда Михаила Галактионова владела преимуществом, но смогла воплотить его в голы только в самом конце. Единственный мяч забил молодой воспитанник клуба Вадим Раков.

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    В РПЛ «Локомотив» также одержал победы. Сначала был разгромлен «Ахмат» (5:0), а затем был успех с махачкалинским «Динамо» (0:2).

    Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: «Локомотив» очень неплохо начал этот сезон, показывает интересный и качественный футбол, хотя команда понесла серьезные потери в межсезонье. На роль лидера в полузащите выходит молодой Алексей Батраков, начинает оправдывать авансы Раков, а новичок Дмитрий Воробьев с ходу вписался в игру команды.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне в РПЛ «Локомотив» выиграл в гостях 2:0

    • Матч в Москве завершился неожиданной победой «Оренбурга» (2:0)

    • После трех туров в чемпионате России у «Локомотива» 9 очков и разница 11:5, а у «Оренбурга» 5 очков и 5:7

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Оренбурга» дают 3,10, а на «Локомотив» — 2,30, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,98, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,88.

    Прогноз: дома «Оренбург» на своем синтетическом поле почти всегда играет с позиции силы и довольно агрессивно, команда готова физически, играет с настроением, ей надо выигрывать на своем поле, поэтому будет минимальная ротация. «Локомотив», хоть и не пропустил в двух последних играх, в защите все равно действует не очень надежно.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1,88.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть победу хозяев. Галактионов наверняка даст отдохнуть нескольким лидерам в этой встреча, скамейка у него не такая глубокая в этом сезоне, а матчей еще очень много.

    Ставка: победа «Оренбурга» за 3,10.

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    «Оренбург» — «Локомотив»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 13.08.2024. Прогнозы на футбол. Соперники порадуют результативностью
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