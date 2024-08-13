Оренбург
Локомотив
«Оренбург»
Турнирное положение: пока «Оренбург» не имеет ни одного очка в группе В Кубка России.
Последние матчи: первый матч команда Давида Деограсии уступила со счетом 0:1 подмосковным «Химкам», пропустив гол в самой концовке встрече при очень равной игре.
Оренбург — Локомотив: коэффициенты букмекеров
В чемпионате России «Оренбург» потерпел разгромное поражение в гостях от ЦСКА (1:5) и дома сыграл вничью с «Акроном» (2:2).
Не сыграют: травмирован полузащитник Хорди Томпсон.
Состояние команды: пока «Оренбург» учится играть без ушедших лидеров (Воробьева и Веры). Их потери пока сказываются на балансе команды, но постепенно осваиваются и выходят на ведущие роли иранец Саед Сахаркизьян, а Брайан Мансилья теперь играет на месте Воробьева и в целом смотрится довольно успешно. На своем поле «Оренбург» традиционно играет более открыто, чем в гостях.
«Локомотив»
Турнирное положение: пока в группе В Кубка России «Локомотив» имеет три очка после одного матча.
Последние матчи: в кубковой игре был побежден на выезде «Ростов» со счетом 1:0. На протяжении встречи команда Михаила Галактионова владела преимуществом, но смогла воплотить его в голы только в самом конце. Единственный мяч забил молодой воспитанник клуба Вадим Раков.
В РПЛ «Локомотив» также одержал победы. Сначала был разгромлен «Ахмат» (5:0), а затем был успех с махачкалинским «Динамо» (0:2).
Не сыграют: потерь в составе нет.
Состояние команды: «Локомотив» очень неплохо начал этот сезон, показывает интересный и качественный футбол, хотя команда понесла серьезные потери в межсезонье. На роль лидера в полузащите выходит молодой Алексей Батраков, начинает оправдывать авансы Раков, а новичок Дмитрий Воробьев с ходу вписался в игру команды.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне в РПЛ «Локомотив» выиграл в гостях 2:0
- Матч в Москве завершился неожиданной победой «Оренбурга» (2:0)
- После трех туров в чемпионате России у «Локомотива» 9 очков и разница 11:5, а у «Оренбурга» 5 очков и 5:7
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Оренбурга» дают 3,10, а на «Локомотив» — 2,30, ничью букмекеры оценивают в 3,60.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,98, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,88.
- 1.93Уфа — Урал: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
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Прогноз: дома «Оренбург» на своем синтетическом поле почти всегда играет с позиции силы и довольно агрессивно, команда готова физически, играет с настроением, ей надо выигрывать на своем поле, поэтому будет минимальная ротация. «Локомотив», хоть и не пропустил в двух последних играх, в защите все равно действует не очень надежно.
Ставка: тотал больше 2,5 за 1,88.
Прогноз: также можно рискнуть и заиграть победу хозяев. Галактионов наверняка даст отдохнуть нескольким лидерам в этой встреча, скамейка у него не такая глубокая в этом сезоне, а матчей еще очень много.
Ставка: победа «Оренбурга» за 3,10.