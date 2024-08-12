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    «Аль-Ахли» предложил за Винисиуса 1 млрд евро

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    По данным авторитетного бразильского издания Globo, саудовский клуб «Аль-Ахли» хочет приобрести Винисиуса Жуниора из мадридского «Реала».

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    Сумма сделки составит около одного миллиарда евро. Если она состоится, то бразильский нападающий будет самым высокооплачиваемым спортсменом в истории — за пять лет контракта футболист заработает более одного млрд евро.

    В 2034 году в Саудовской Аравии состоится чемпионат мира-2034, и руководители страны хотят, чтобы Винисиус стал официальным лицом турнира.

    Сейчас бразильцу 24 года, за «сливочных» он играет с 2018 года. В прошлом сезоне Винисиус провел за «Реал» 39 игр, забил 24 мяча, сделал 11 ассистов. На портале Transfermarkt его оценивают в 180 млн евро.

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