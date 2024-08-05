Уверенная победа Нурмагомедова, антирекорд Фергюсона. Обзор карда UFC Abu Dhabi

В ночь с 3 на 4 августа состоялся турнир UFC Abu Dhabi. В главном событии вечера встретились Умар Нурмагомедов и Кори Сэндхаген в легчайшем весе

Результаты боев предварительного карда

1. Седрик Дюма победил Дениса Тюлюлина единогласным решением в среднем весе

2. Джай Герберт победил единогласным решением Рональдо Бедоя в легком весе

3. Виктория Дудакова уступила раздельным решением Сэм Хьюз в женском минимальном дивизионе

4. Гурам Кутателадзе одолел единогласным решением Джордана Вученича в легком дивизионе

5. Шамиль Газиев выиграл единогласным решением у Дон’Тэйла Мэйеса в тяжелом весе

6. Мухаммад Яхъя в легком весе уступил нокаутом в первом раунде Кауэ Фернандесу в легком весе

7. Алонзо Менифилд проиграл нокаутом во втором раунде Азамату Мурзаканову в полутяжелом дивизионе

Лучшие моменты турнира UFC Абу-Даби

Бои основного карда

Открывал основной кард турнира в Абу-Даби поединок в легком весе с участием Йоэля Альвареса и Элвиса Бреннера. Бойцы начали встречу в довольно высоком темпе. Бреннер на старте боя выглядел слишком подвижным, однако не мог найти свою дистанцию и подобраться вплотную к сопернику.

Альварес, пользуясь преимуществом в габаритах, удачно разбивал бразильца джебами. В середине поединка испанец наращивал темп и гонял по Элвиса октагону. У Бреннера практически ничего не получалось в этой встрече.

В третьем раунде ему и вовсе пришлось думать только о защите, потому как Йоэль нацелился на досрочный финиш. При очередной атаке испанец провел серию ударов, опрокинул оппонента на канвас и забил Бреннера в гранд-энд-паунде. Итог — яркая победа Альвареса техническим нокаутом.

В женском минимальном весе состоялся поединок с участием Маккензи Дерн и Лупиты Годинез, седьмого и десятого номеров рейтинга. Девушки начали встречу с монотонной работы в стойке.

Но постепенно тактическая перестрелка на руках перешла в партер, где преимущество было у Дерн. После провального стартового раунда Лупита пошла вперед и забрала второй отрезок, нанеся сопернице несколько точных попаданий и оставив ей сечку.

В финальном раунде Маккензи вернула себе инициативу. Она нанесла чуть больше акцентированных попаданий, а в самой концовке вновь провела удачный тейкдаун. По мнению судей, этого оказалось достаточно для победы. Рефери единогласно отдали бой Маккензи Дерн.

Маккензи Дерн globallookpress.com

Далее в октагон вышли Тони Фергюсон и Майкл Кьеза, чей бой проходил в полусредней весовой категории. «Эль-Кукуй» занял центр клетки и пытался давить на соперника, работая первым номером стойке.

Кьеза, не желая размениваться с визави на руках, подловил его при сближении дистанции и сразу же забрал спину. Далее Майкл без проблем стянул Тони на канвас, занял выгодную позицию в партере и вышел на гильотину.

Фергюсон, даже не попытавшись выбраться из захвата, сразу постучал. Таким образом, Тони установил антирекорд UFC, потерпев восьмое поражение кряду. Что касается Кьезы, то он прервал свою серию из трех неудач, сохранив прописку в промоушене.

В легчайшем весе проходил поединок с участием Марлона Веры, бывшего претендента на титул, и Дейвисона Фигередо, экс-чемпиона UFC в наилегчайшем дивизионе. В преддверии очной встречи бойцы занимали четвертую и шестую строчки в рейтинге категории до 61 кг.

«Чито» начал работать первым номером, плавно преследуя голову своего соперника. Он донес до оппонента несколько попаданий, после чего Фигередо сразу же прошел в ноги и контролировал Веру вплоть до конца отрезка. После перерыва Марлон продолжил идти вперед.

Он методично разбивал Дейвисона, не позволяя тому стягивать его на землю. Ключевым в этом противостоянии стал третий отрезок, в котором Фигередо отправил Веру нокдаун, но не добил его. Бой получился близким, однако рефери единогласно отдали поединок Дейвисону, который теперь врывается в топ-5 легчайшего дивизиона.

Умар Нурмагомедов и Шара Буллет остались непобежденными

Шарабутдин Магомедов globallookpress.com

В со-главном событии вечера в среднем дивизионе состоялся поединок с участием Шарабутдина Магомедова и Михала Олексейчука. Поляк очень сильно удивил своим напором и прессингом на старте встречи.

Поначалу Шара Буллет не мог подстроиться под тайминги соперника и раз за разом пропускал удары навстречу. Дагестанец в своей привычной манере отбивал ноги сопернику, но это не работало.

Михал шел вперед, несмотря ни на что, и точно забрал в свой актив стартовый раунд. После перерыва Олексейчук продолжил работать первым номером, однако Магомедов начал гораздо грамотнее встречать его на контратаках.

Поочередная работа в стойке со сменой этажей приносила свои плоды — Олексейчук постепенно начал выдыхаться и замедляться. Кульминация противостояния наступила в самом конце.

Шарабутдин окончательно перехватил инициативу и практически ничего не позволял сопернику. Михал от безысходности пошел в партер, но времени на сабмишн у него не осталось. Шара Буллет одержал непростую победу по очкам и продолжил свое триумфальное шествие в UFC.

В главном событии вечера в легчайшем дивизионе состоялся поединок с участием Кори Сэндхагена и Умара Нурмагомедова, второго и десятого номеров рейтинга. Поначалу дагестанец действовал слишком предсказуемо.

После серии разменов он бросался в ноги и Сэндхаген без особых проблем защищался от борьбы. На некоторое время показалось, что Умар потерял контроль над ситуацией. Но начиная со второго раунда, россиянин очень грамотно стал действовать в стойке.

При этом борьба дагестанца по-прежнему выглядела неэффективной. После каждого пропущенного тейкдауна Кори проводил кувырок, выходя таким образом из трудного положения. Однако было удивительно то, что несмотря на преимущество в габаритах, Сэндхаген так и не мог достать до Умара в стойке.

Лишь в заключительном пятом отрезке Нурмагомедову не просто удалось стянуть соперника вниз, но и занять позицию в гарде. Умар нанес Кори несколько ударов по голове и корпусу, тем самым закрепив свой успех в этой встрече.

Итог противостояния получился максимально закономерным. Со счетом 49:46, по мнению двух судей, и 50:45 Умар Нурмагомедов одержал победу и получил статус претендента на титул в легчайшем дивизионе.