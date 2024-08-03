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    От угрозы для Фьюри до сбитого летчика один шаг. Чисора уничтожил карьеру Джойса

    Некогда непобежденный Джо Джойс сдал позиции. Теперь даже Чисора для него большая проблема

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    Джо Джойс и Дерек Чисора
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    Джо Джойс и Дерек Чисора
    Дерек Чисора победил Джо Джойса единогласным решением судей и окончательно поставил крест на топ-карьере своего британского соотечественника

    Путь от ликования до громкого падения занял год

    До апреля прошлого года Джойс был временным чемпионом мира по боксу в тяжелом дивизионе по версии WBO. Находясь уже в солидном возрасте, британец продолжал показывать стабильные выступления, останавливая одного соперника за другим.

    Временный титул он завоевал в противостоянии с Джозефом Паркером, ныне творящего чудеса на ринге, отправив того в глухой нокаут в 11-м раунде. Также в активе Джо была и победа над восходящей звездой тяжелого дивизиона Даниэлем Дюбуа.

    Тогда в ринге было одностороннее доминирование Джойса и очередной яркий нокаут в его исполнении. Выиграв 15 поединков кряду и не потерпев ни единого поражения, Джо заставил фанатов и СМИ говорить о себе, как о потенциальном претенденте на титул и главной угрозе для самого Тайсона Фьюри.

    Именитый «Цыганский король» далеко не раз лестно отзывался о своем соотечественнике из Великобритании, называя его лучшим боксером-тяжеловесом после себя. Джойс находился в шаге от поединка своей мечты.

    От денежного боя против Фьюри или другой суперзвезды его отделяла буквально одна победа. Когда в апреле прошлого года был анонсирован бой Джойса и Чжилэя, то китайского ветерана никто не воспринимал всерьез.

    Джо Джойс и Чжан Чжилэй
    globallookpress.com

    Однако 40-летний Чжан сотворил один из главных апсетов в тяжелом дивизионе за последнее время. Шесть раундов одностороннего доминирования от китайца привели к тому, что судья остановил бой и присудил Джойсу поражение техническим нокаутом.

    После такого неожиданного исхода матчмейкеры организовали незамедлительный реванш осенью, но в тот день для Джо все сложилось гораздо хуже, чем в первом бою. Чжан отправил соперника в жесткий нокаут в пятом раунде, показав миру, что время Джойса прошло.

    Последующая досрочная победа британца над малоизвестным Кашем Али вывела его на противостояние с таким же возрастным соотечественником Дерекой Чисорой, которое состоялось 27 июля 2024-го. Для Джойса это был последний шанс показать, что он еще способен драться на высоком уровне, но вновь удача была не на его стороне.

    Дерек отправил Джойса в нокдаун в девятом раунде, едва не удосрочив его. Джо все-таки продержался до конца боя, но проиграл его судейским решением. Буквально за один год карьера некогда непобежденного британца изменилась до неузнаваемости.

    Проигрыш Чисоре — повод задуматься об уходе

    BRITISH HEAVYWEIGHT SLUGFEST 💥 | Joe Joyce vs Derek Chisora | Fight Night Highlights #JoyceChisora

    Поражение от Дерека Чисоры, который на ринге проиграл всем топ-боксерам, это серьезный повод задуматься о завершении карьеры для Джо Джойса.

    Однако 38-летний британец даже не думает вешать перчатки на гвоздь, следуя по стопам именитого ветерана UFC Тони Фергюсона, уже установившего антирекордную серию промоушена из проигрышей.

    На пресс-конференции Джойс ни слова не сказал о своем уходе, а напротив, намекнул, что совсем скоро он вновь вернется на ринг:

    «Это был хороший бой. Мне это понравилось. Я просто немного разочарован, что не получил судейского решения в свою пользу. Мне придется пересмотреть этот бой еще раз. Я видел этот удар в момент нокдауна.

    Мне просто нужно было быть более осторожным, потому как этот нокдаун решил исход раунда. Это было доблестное выступление от меня и Дерека, поэтому я надеюсь, что фанатам понравилось.

    Я слышал, что Дерека очень сильно поддерживали. Думаю, у него еще точно будет пара боев. Мне придется пересмотреть то, что я делаю, но я все еще чувствую себя свежим и готовым снова выйти в бой. Я рассмотрю все варианты»

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    • По ходу поединка несколько раз казалось, что Чисора может развалиться на части и Джойс, который накануне проиграл 3 из последних четырех боев, мог его остановить.

    Но опытный и дерзкий Чисора продолжал рваться вперед, несмотря ни на что. Джойс даже имел несколько шансов досрочно завершить бой, но не вышло.

    «Да, он жесткий, он не собирался сдаваться. Если бы я оказал чуть большее давление и нанес правильные удары, то все могло сложиться иначе. Но вы и сами знаете, что это был очень близкий поединок.

    Я очень разочарован, но я чувствую, что это был хороший бой. На самом деле, мне это понравилось. Думаю, я снова выйду на ринг. Я по-прежнему получаю удовольствие от спорта», — заявил Джойс.

    Завершать карьеру или нет — личное дело каждого. Но после череды неудач и поражения 40-летнему Чисоре возникает вопрос: а с кем в нынешних реалиях способен конкурировать Джойс? Единственный вариант в данной ситуации поединок с Деонтеем Уайлдером, который также внезапно сбавил обороты.

    Джойс стал трамплином для Чисоры

    Дерек Чисора
    globallookpress.com

    До поединка с Джойсом Чисора утверждал, что завершит карьеру по окончании противостояния. Однако после победы 40-летний ветеран воспрял духом и передумал. Получается, Джо стал трамплином для более старшего соотечественника, что выглядит довольно удивительно.

    Дерек Чисора на пресс-конференции заявил, что с радостью примет участие в трилогии со своим старым врагом Диллианом Уайтом после того, как побил Джойса:

    «Я знал, что Джойс крутой боец, но, Господи Иисусе, этот парень реально крутой. Я устал, и мне пришлось копать глубже, чем обычно, потому что я не боксировал год. Ты должен понимать, когда ты тренируешься и спаррингуешь, а когда ты дерешься, все совершенно по-другому.

    Я не выходил на ринг год, и все остальное стало становиться сложнее. Я должен был выиграть первые 5 раундов, потому как знал, что выиграю максимум 2 из следующих пяти.

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    • В этом и был весь смысл: начинать быстро и решительно действовать — мы должны были выиграть первые 5 раундов»

    Чисора после прошедшего боя не планирует завершать карьеру и проведет еще 2 поединка. Он рассчитывает выйти на ринг в декабре в Манчестере, и трилогия с Диллианом Уайтом может быть подходящим вариантом для выступления.

    Ранее эта пара провела бой за титул чемпиона Великобритании на «Манчестер-Арене» 8 лет назад, в котором Уайт победил спорным решением судей. Затем был реванш, 2 года спустя, в котором Диллиан нокаутировал Чисору.

    «Я проведу третий поединок с Диллианом Уайтом, если он будет чист на 100 процентов. Нет смысла драться с тем, кто провалил допинг-тест. Если он будет чист и захочет третьего боя, я подерусь с ним», — отметил в завершении Чисора.

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