Дэвис, Ломаченко или Стивенсон — у кого больше шансов стать абсолютным чемпионом?

В легком дивизионе в боксе сложилась интересная ситуация, когда 4 пояса принадлежат разным бойцам. Шансы на абсолютное чемпионство есть у каждого. Но у кого же их все-таки больше?

5 место — Денис Беринчик

Денис Беринчик начал свою профессиональную карьеру на 2 года позже, чем его звездный соотечественник из Украины Василий Ломаченко. С 2015-го и по сей день боец идет без единого поражения в профессиональной карьере.

В этом плане он даже превзошел того же Ломаченко. Однако Денис не обладает такой популярностью в медиа и поэтому промоутеры никогда не занимались его активным продвижением вверх по карьерной лестнице.

Поверженных соперников с громким именем тоже не так уж и много. Впрочем, своей главной возможностью в карьере Беринчик воспользовался сполна. 18 мая этого года украинец единогласным решением судей одолел грозного мексиканца Эммануэля Наварете.

Тот триумф подарил Беринчику вакантный титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO. Может показаться, что данный пояс открывает украинцу возможность побороться за звание абсолютного чемпиона.

Но на самом деле, ситуация кардинально не изменилась. Беринчик до сих пор не является привлекательным активом для промоутеров и, вероятно, его далее просто сведут в ринге с максимально неудобным соперником, чтобы он потерял свой нынешний титул.

Вероятность того что, Денис получит поединок с кем-либо из главных звезд дивизиона минимальна.

4 место — Уильям Сепеда

FIGHT HIGHLIGHTS | William Zepeda vs. Maxi Hughes

Мексиканец не является чемпионом мира. Однако он занимает первую строчку в рейтинге легкого боксерского дивизиона по всем четырем версиям. Можно сказать, что Уильям — это теневая угроза для всей весовой категории.

Сепеда ранее выиграл 31 поединок кряду на ринге и не потерпел ни единого поражения. Фанатам данный боксер нравится за яркий и бескомпромиссный стиль. В последних четырех боях Уильям не оставлял своим соперникам ни единого шанса.

Каждого из них мексиканец познакомил со своей тяжелой рукой, отправив в жесткий нокаут. Причем уровень оппозиции был далеко не самый простой. На данном отрезке Сепеда побил бывшего претендента на титул чемпиона мира Макси Хьюза и восходящую звезду категории Джованни Кабреру.

Уже следующий поединок для мексиканца, вероятно, будет титульным. И в случае успеха его продолжат сводить в ринге с другими чемпионами, потому как Сепеда умеет устраивать шоу.

27 побед в его карьере были достигнуты нокаутами. Зрителям гораздо интереснее смотреть на панчеров вроде Уильяма, чем на прагматиков, работающих исключительно на очки.

3 место — Шакур Стивенсон

Shakur Stevenson Puts On A Clinic At Home | FIGHT HIGHLIGHTS

Стивенсон свой первый титул чемпиона мира взял в полулегком весе в возрасте 22-ти лет, и тем самым привлек к себе большое внимание со стороны общественности. Далее талантливый американец перебрался на категорию на категорию выше и там добился аналогичного успеха.

Сделав себе имя и репутацию, Стивенсон поднялся в легкий вес и в кратчайшие сроки стал чемпионом мира уже в третьем дивизионе. Впрочем, в столь конкурентной категории выступления Шакура выглядят не такими убедительными, как раньше.

Того же Эдвина Сантоса в битве за вакантный титул WBC в ноябре прошлого года американец прошел с большим трудом. Не сумел чемпион порадовать нокаутом и в первой защите титула в противостоянии с Артемом Арутюняном — тогда вновь была победа по очкам.

Шакура преподносят, как одну из главных звезд дивизиона и бойца, способного доминировать в легком весе долгие годы. Но пока что в ринге он это не показывает.

За счет своей популярности Стивенсон может добиться громких боев в легком весе. Но далеко не факт, что он пройдет Ломаченко или Дэвиса. Впрочем, тот же Уильям Сепеда выглядит для Шакура настоящим испытанием.

2 место — Василий Ломаченко

Василий Ломаченко globallookpress.com

Именитый Василий Ломаченко уже дважды за свою карьеру мог стать абсолютным чемпионом мира по боксу в легком весе. Первый забег украинца в 2020 году остановил юный талант Теофимо Лопес, выигравший у него единогласным решением.

Ту неудачу Ломаченко закрыл серией из трех побед и в прошлом году он вышел на бой с тогдашним абсолютным чемпионом Девином Хэйни. Украинец дал обладателю всех титулов очень трудный бой и, по мнению независимых экспертов, выглядел лучше него.

Но все же судьи склонились к кандидатуре Хэйни, отдав ему победу единогласно. В мае этого года уже 36-летний Ломаченко одержал очередную викторию. Он нокаутировал в битве за вакантный титул IBF бывшего чемпиона по трем версиям Джорджа Камбососа.

Даже сейчас Василий очень хорош, но все-таки 36 лет для легкого дивизиона это уже довольно поздний возраст. Физических кондиций для триумфа над монструозным Джервонтой Дэвисом ему может и не хватить.

Как раз, именно проблемы с кардио сказались и на результате с тем же Теофимо Лопесом. Если учесть, что с момента их первого боя прошло 4 года, то физически Ломаченко за это время сильнее точно не стал.

1 место — Джервонта Дэвис

Джервонта Дэвис globallookpress.com

У этого боксера есть абсолютно все, чтобы установить гегемонию в легком весе: титулы, популярность и навыки. Дэвис действующий обладатель пояса в легкой категории по версии WBA Super, а также он бывший чемпион мира в первом полусреднем весе и втором полулегком дивизионе.

«Танк» полюбился публике за свои зубодробительные нокауты. От его руки пострадали уже многие звезды. В список поверженных Дэвисом бойцов вошли такие именитые боксеры, как Хосе Педраса, Лиам Уолш, Санта Крус, Марио Барриос, Роландо Ромеро, Айзек Круз, Райан Гарсия.

Последним, кто пополнил список, стал экс-претендент на титул Фрэнк Мартин, которого Дэвис нокаутировал в восьмом раунде 15 июня. Все предыдущие 30 боев на профессиональном ринге Джервонта выиграл в одностороннем порядке.

28 из этих побед были достигнуты нокаутом, что является одним из рекордных показателей в дивизионе по количеству досрочных триумфов. Дэвис обладает невероятной силой. Но помимо мощи в кулаках он еще и очень грамотно боксирует.

«Танк» умеет работать под прессингом, что он показал в своем последнем бою с Мартином. В нынешних реалиях это сильнейший боец в легком дивизионе, которого очень трудно остановить.