Россиянин Андрей Рублев сыграет против австралийца Алексея Попырина в финале «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 13 августа, начало — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Попырин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рублев

Похоже, с разговорами о том, что у Рублева что-то не так, что он сдал и больше не вернется на свой прежний уровень, пора прекращать.

Конечно, не всё идеально, но факт остается фактом — Андрей второй раз в сезоне дошел до финала на «Мастерсе».

В начале мая Рублев стал победителем престижного грунтового турнира в Мадриде, а теперь может взять титул в Монреале. Такой сезон сложно назвать провальным.

В полуфинале текущего турнира Рублев одержал уверенную победу над Маттео Арнальди — 6:4, 6:2. Это был реванш — в конце мая россиянин сенсационно проиграл итальянцу на Ролан Гаррос.

Прогнозы на теннис

Но главным событием пока что остается победа Рублева над первой ракеткой мира Янником Синнером в четвертьфинале — 6:3, 1:6, 6:2.

Попырин

Алексей тем временем впервые в карьере сыграет в финале на турнире такого уровня.

По итогам турнира в столице Квебека теннисист Австралии поднимется как минимум на 30-е место. Так высоко в рейтинге он еще не забирался.

Попырин на минувшей неделе выдал целую серию шикарных побед. Например, во втором круге он остановил Бена Шелтона, а в следующем раунде совершил камбэк в матче против Григора Димитрова — во втором сете болгарин не реализовал три матчбола.

В четвертьфинале Попырин одержал волевую победу над Хубертом Хуркачем — 3:6, 7:6, 7:5, а в полуфинале переиграл Себастьяна Корду (7:6, 6:3), который перед этим разобрался с Сашей Зверевым.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.36, победу Попырина букмекеры предлагают за 3.00.

Прогноз: весной Андрей проиграл Алексею на грунте в Монте-Карло — 4:6, 4:6. Понятно, что соперник сейчас тоже в порядке, но мы считаем, что Рублев возьмет еще один реванш, а вместе с ним титул и 1000 очков.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева в двух сетах за 2.10.