Рублев
Похоже, с разговорами о том, что у Рублева что-то не так, что он сдал и больше не вернется на свой прежний уровень, пора прекращать.
Конечно, не всё идеально, но факт остается фактом — Андрей второй раз в сезоне дошел до финала на «Мастерсе».
В начале мая Рублев стал победителем престижного грунтового турнира в Мадриде, а теперь может взять титул в Монреале. Такой сезон сложно назвать провальным.
В полуфинале текущего турнира Рублев одержал уверенную победу над Маттео Арнальди — 6:4, 6:2. Это был реванш — в конце мая россиянин сенсационно проиграл итальянцу на Ролан Гаррос.
Но главным событием пока что остается победа Рублева над первой ракеткой мира Янником Синнером в четвертьфинале — 6:3, 1:6, 6:2.
Попырин
Алексей тем временем впервые в карьере сыграет в финале на турнире такого уровня.
По итогам турнира в столице Квебека теннисист Австралии поднимется как минимум на 30-е место. Так высоко в рейтинге он еще не забирался.
Попырин на минувшей неделе выдал целую серию шикарных побед. Например, во втором круге он остановил Бена Шелтона, а в следующем раунде совершил камбэк в матче против Григора Димитрова — во втором сете болгарин не реализовал три матчбола.
В четвертьфинале Попырин одержал волевую победу над Хубертом Хуркачем — 3:6, 7:6, 7:5, а в полуфинале переиграл Себастьяна Корду (7:6, 6:3), который перед этим разобрался с Сашей Зверевым.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.36, победу Попырина букмекеры предлагают за 3.00.
Прогноз: весной Андрей проиграл Алексею на грунте в Монте-Карло — 4:6, 4:6. Понятно, что соперник сейчас тоже в порядке, но мы считаем, что Рублев возьмет еще один реванш, а вместе с ним титул и 1000 очков.
- 2.83Пегула — Анисимова: прогноз и ставкаЗавтра в 01:00
- 1.92Самсонова — Ван: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.74Потапова — Бюрель: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Рублева в двух сетах за 2.10.