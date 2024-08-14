14 августа в 1/8 финала плей-офф Кубка лиг Северной и Центральной Америки по футболу сыграют «Интер Майами» и «Коламбус Крю». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер Майами» — «Коламбус Крю», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Интер Майами» отлично выступает в своем чемпионате. Команда лидирует в Восточной конференции МЛС.

При этом «Интер Майами» в предыдущем раунде квалификации Кубка лиг прошел «Торонтон». Команда переиграла соперника со счетом 4:3.

Последние матчи: а вот на групповом этапе турнира команда финишировала на 2 месте в своем трио. В двух матчах клуб из Майами набрал 3 очка.

При этом «Интер Майами» потерпел поражение от «Тигреса» (1:2). Зато с «Пуэблой» команда уверенно разделалась (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер Майами» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: Лионель Месси, Николас Фрейре — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Даже без травмированного Месси команда смотрится мощно. Луис Суарес способен сделать разницу в атаке.

При этом «Интер Майами» традиционно успешно противостоит «Коламбусу Крю». Из 5 последних очных поединков команда выиграла 3 раза при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что Суарес и компания будут активно атаковать. Да и последнее очное июньское свидание завершилось в пользу «Интера Майами» (2:1).

«Коламбус Крю»

Турнирное положение: Эта команда явно нацелена на проход в групповой раунд. Да и в предыдущей встрече «Коламбус Крю» разгромил «Спортинг» Канзас-Сити (4:0).

Причем «Коламбус Крю» достаточно успешно выступает в чемпионате США. Команда сейчас находится на 3 позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

Последние матчи: команда имеет весьма надежные тылы. В 23 матчах МЛС в ее воротах побывало 22 мяча.

В минувшем туре своего чемпионата «Коламбус Крю» уступил «Атланте» (1:2). А вот контрольный поединок с «Астон Виллой» завершился викторией (4:1).

В 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках игроки «Коламбус Крю» отличились 15 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Эван Буш — травмирован.

Состояние команды: В двух своих последних матчах команда добыла две победы. Причем в этих поединках «Коламбус Крю» забивал по 4 раза.

Нет сомнений, что команда снова постарается сыграть результативно. Никакой недооценки соперника номинальные гости уж точно не допустят.

При этом у соперника имеются заметные кадровые проблемы. Да и на фоне последней неудачи в чемпионате «Коламбус Крю» постарается как можно увереннее выступить в Кубке лиг.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и оппонент слишком часто ошибается в обороне.

Статистика для ставок

«Коламбус Крю» выиграл в двух своих последних поединках

«Интер Майами» почти 2 года не проигрывает «Коламбусу Крю»

В последнем очном поединке сильнее оказался «Интер Майами» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Коламбус Крю» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.96.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.59 и 2.36.

Прогноз: Даже без Месси «Интер Майами» выглядит достаточно монолитно, и уж точно не уступит «Коламбусу Крю».

«Интер Майами» не собирается лишь обороняться, и вполне способен найти свои шансы в контригре.

Ставка: «Интер Майами» не проиграет за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.36