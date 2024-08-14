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    «Интер Майами» не даст себя в обиду

    «Интер Майами» — «Коламбус Крю». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок лиг, 14 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Интер Майами
    Прогноз и ставки на «Интер Майами» — «Коламбус Крю»
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    Луис Суарес
    14 августа в 1/8 финала плей-офф Кубка лиг Северной и Центральной Америки по футболу сыграют «Интер Майами» и «Коламбус Крю». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер Майами» — «Коламбус Крю», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Интер Майами»

    Турнирное положение: «Интер Майами» отлично выступает в своем чемпионате. Команда лидирует в Восточной конференции МЛС.

    При этом «Интер Майами» в предыдущем раунде квалификации Кубка лиг прошел «Торонтон». Команда переиграла соперника со счетом 4:3.

    Последние матчи: а вот на групповом этапе турнира команда финишировала на 2 месте в своем трио. В двух матчах клуб из Майами набрал 3 очка.

    При этом «Интер Майами» потерпел поражение от «Тигреса» (1:2). Зато с «Пуэблой» команда уверенно разделалась (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер Майами» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Лионель Месси, Николас Фрейре — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Даже без травмированного Месси команда смотрится мощно. Луис Суарес способен сделать разницу в атаке.

    При этом «Интер Майами» традиционно успешно противостоит «Коламбусу Крю». Из 5 последних очных поединков команда выиграла 3 раза при одной коллизии.

    Нет никаких сомнений, что Суарес и компания будут активно атаковать. Да и последнее очное июньское свидание завершилось в пользу «Интера Майами» (2:1).

    «Коламбус Крю»

    Турнирное положение: Эта команда явно нацелена на проход в групповой раунд. Да и в предыдущей встрече «Коламбус Крю» разгромил «Спортинг» Канзас-Сити (4:0).

    Причем «Коламбус Крю» достаточно успешно выступает в чемпионате США. Команда сейчас находится на 3 позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

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    • Последние матчи: команда имеет весьма надежные тылы. В 23 матчах МЛС в ее воротах побывало 22 мяча.

    В минувшем туре своего чемпионата «Коламбус Крю» уступил «Атланте» (1:2). А вот контрольный поединок с «Астон Виллой» завершился викторией (4:1).

    В 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках игроки «Коламбус Крю» отличились 15 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Эван Буш — травмирован.

    Состояние команды: В двух своих последних матчах команда добыла две победы. Причем в этих поединках «Коламбус Крю» забивал по 4 раза.

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    Нет сомнений, что команда снова постарается сыграть результативно. Никакой недооценки соперника номинальные гости уж точно не допустят.

    При этом у соперника имеются заметные кадровые проблемы. Да и на фоне последней неудачи в чемпионате «Коламбус Крю» постарается как можно увереннее выступить в Кубке лиг.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и оппонент слишком часто ошибается в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Коламбус Крю» выиграл в двух своих последних поединках

    • «Интер Майами» почти 2 года не проигрывает «Коламбусу Крю»

    • В последнем очном поединке сильнее оказался «Интер Майами» (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Коламбус Крю» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.96.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.59 и 2.36.

    Прогноз: Даже без Месси «Интер Майами» выглядит достаточно монолитно, и уж точно не уступит «Коламбусу Крю».

    «Интер Майами» не собирается лишь обороняться, и вполне способен найти свои шансы в контригре.

    Ставка: «Интер Майами» не проиграет за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.36

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    «Интер Майами» — «Коламбус Крю»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 14.08.2024. Прогнозы на футбол. «Интер Майами» не даст себя в обиду
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