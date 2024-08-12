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    «Барселона» не заметит монегасков

    «Барселона» — «Монако». Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 12 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Монако»
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    Витор Роке
    12 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Барселона» и «Монако». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Монако», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 12 Августа 2024 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 21:00 Монако

    Монако

  • Монако
    •

    «Барселона»

    Турнирное положение: «Барса» минувший сезон провела не столь успешно. «Барселона» финишировала на 2 месте в Примере.

    При этом «Барселона» отстала от «Реала» на 10 очков. А вот в свои ворота команда пропустила 44 мяча в 38 поединках.

    Барселона — Монако: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: нынешним летом каталонцы провели 4 контрольных поединка. В них команда выиграла 2 раза.

    Причем «Барселона» в своем последнем поединке расписала мировую с «Миланом» (2:2). А вот в серии пенальти точнее были итальянцы.

    В 5 своих последних матчах «Барселона» отличился 9 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 6 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: пока что каталонцы лишь раскачиваются. Да и настрой на матч с монегасками у команды Ханси Флика будет серьезным.

    При этом «Барселона» традиционно успешно противостоит «Монако». Обе очных встречи каталонцы выиграли — 2:0, 1:0.

    Наверняка каталонцы максимально настроятся на этот поединок. Пора бы «Барсе» проявлять весь свой атакующий потенциал!

    «Монако»

    Турнирное положение: Эта команда провела достаточно удачный минувший сезон. «Монако» занял 2 место в турнирной таблице Лиги 1.

    При этом «Монако» в 34 поединках настрелял 68 мячей в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем более гола за матч — 42 мяча.

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    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды началась уже давно. В 6 спаррингах монегаски добыли одну викторию при 4 поражениях.

    При этом «Монако» в последней контрольной встрече уступил «Дженоа» (1:2). А вот до того монегаски переиграли крепкий «Фейеноорд» (3:1).

    В 5 своих последних матчах команда отличилась 7 забитыми мячами. А вот пропустила команда те же 7 мячей в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам весьма приличный. Вот только россиянин Александр Головин в последних матчах не играл.

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    При этом «Монако» имеет явные проблемы в организации игры. Да и лидеры команды выглядят бледновато.

    Монегаски испытывают сложности даже в матчах со средними соперниками. Даже «Серветту» команда умудрилась уступить (0:1).

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и свои шансы у ворот каталонцев команда может отыскать.

    Статистика для ставок

    • «Барселона» еще не проигрывала в летних спаррингах

    • «Монако» выиграл лишь в 1 контрольном поединке из 6

    • Монегаски пока ни разу не забивали в ворота «Барсы»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.42 и 2.65.

    Прогноз: Каталонцы смотрятся монолитнее соперника, к тому же мотивированы продолжить свой победный путь.

    «Монако» крайне нестабилен, да и состав команды пока весьма далек от оптимального.

    Ставка: Фора «Барселоны» -1.5 за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.70

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    «Барселона» — «Монако»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 12.08.2024. Прогнозы на футбол. «Барселона» не заметит монегасков
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