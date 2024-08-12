12 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Барселона» и «Монако». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Монако», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: «Барса» минувший сезон провела не столь успешно. «Барселона» финишировала на 2 месте в Примере.

При этом «Барселона» отстала от «Реала» на 10 очков. А вот в свои ворота команда пропустила 44 мяча в 38 поединках.

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Последние матчи: нынешним летом каталонцы провели 4 контрольных поединка. В них команда выиграла 2 раза.

Причем «Барселона» в своем последнем поединке расписала мировую с «Миланом» (2:2). А вот в серии пенальти точнее были итальянцы.

В 5 своих последних матчах «Барселона» отличился 9 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 6 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: пока что каталонцы лишь раскачиваются. Да и настрой на матч с монегасками у команды Ханси Флика будет серьезным.

При этом «Барселона» традиционно успешно противостоит «Монако». Обе очных встречи каталонцы выиграли — 2:0, 1:0.

Наверняка каталонцы максимально настроятся на этот поединок. Пора бы «Барсе» проявлять весь свой атакующий потенциал!

«Монако»

Турнирное положение: Эта команда провела достаточно удачный минувший сезон. «Монако» занял 2 место в турнирной таблице Лиги 1.

При этом «Монако» в 34 поединках настрелял 68 мячей в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем более гола за матч — 42 мяча.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды началась уже давно. В 6 спаррингах монегаски добыли одну викторию при 4 поражениях.

При этом «Монако» в последней контрольной встрече уступил «Дженоа» (1:2). А вот до того монегаски переиграли крепкий «Фейеноорд» (3:1).

В 5 своих последних матчах команда отличилась 7 забитыми мячами. А вот пропустила команда те же 7 мячей в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам весьма приличный. Вот только россиянин Александр Головин в последних матчах не играл.

При этом «Монако» имеет явные проблемы в организации игры. Да и лидеры команды выглядят бледновато.

Монегаски испытывают сложности даже в матчах со средними соперниками. Даже «Серветту» команда умудрилась уступить (0:1).

Очевидно, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и свои шансы у ворот каталонцев команда может отыскать.

Статистика для ставок

«Барселона» еще не проигрывала в летних спаррингах

«Монако» выиграл лишь в 1 контрольном поединке из 6

Монегаски пока ни разу не забивали в ворота «Барсы»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.42 и 2.65.

Прогноз: Каталонцы смотрятся монолитнее соперника, к тому же мотивированы продолжить свой победный путь.

«Монако» крайне нестабилен, да и состав команды пока весьма далек от оптимального.

Ставка: Фора «Барселоны» -1.5 за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.70