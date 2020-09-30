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    Месси: Несу ответственность за собственные ошибки. Я всегда хотел лучшего для «Барселоны»

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    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обратился к фанатам на фоне кризиса в клубе.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Напомним, что аргентинец летом хотел покинуть «Барсу», однако клуб отказался отпускать его.

    «После стольких разногласий я хотел бы положить конец всему этому. Мы должны объединиться и понять, что лучшее впереди.

    Я несу ответственность за собственные ошибки. Если я их и допустил, то это было только ради того, чтобы "Барселона" стала лучше и сильнее.

    Сочетание страсти с воодушевлением и мотивацией — единственный ключ к достижению целей. Мы должны быть вместе и двигаться в одном направлении.

    Я хотел обратиться к фанатам. Если когда-либо кто-то из вас был раздражен тем, что я говорил или делал, оставьте сомнения.

    Я всегда хотел для клуба лучшего», — сказал Месси Diario Sport.

    33-летний аргентинец является воспитанником «Барсы», за главную команду он дебютировал в октябре 2004 года.

    С тех пор нападающий провел 732 встречи за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 635 забитых мячей и 277 голевых передач. 0

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