Месси: Несу ответственность за собственные ошибки. Я всегда хотел лучшего для «Барселоны»

Нападающий «Барселоны»обратился к фанатам на фоне кризиса в клубе.

Напомним, что аргентинец летом хотел покинуть «Барсу», однако клуб отказался отпускать его.

«После стольких разногласий я хотел бы положить конец всему этому. Мы должны объединиться и понять, что лучшее впереди.

Я несу ответственность за собственные ошибки. Если я их и допустил, то это было только ради того, чтобы "Барселона" стала лучше и сильнее.

Сочетание страсти с воодушевлением и мотивацией — единственный ключ к достижению целей. Мы должны быть вместе и двигаться в одном направлении.

Я хотел обратиться к фанатам. Если когда-либо кто-то из вас был раздражен тем, что я говорил или делал, оставьте сомнения.

Я всегда хотел для клуба лучшего», — сказал Месси Diario Sport.

33-летний аргентинец является воспитанником «Барсы», за главную команду он дебютировал в октябре 2004 года.

С тех пор нападающий провел 732 встречи за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 635 забитых мячей и 277 голевых передач. 0