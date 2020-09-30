Луческу станет самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов

Главный тренер киевского «Динамо»станет самым возрастным тренером в истории группового этапа Лиги чемпионов.

Украинский клуб в решающем раунде квалификации Лиги чемпионов выиграл по сумме двух матчей у бельгийского «Гента». Ответный матч в Киеве завершился победой «Динамо» со счетом 3:0.

«Динамо» вышло в групповой этап впервые с сезона-2016/2017.

Луческу в июле исполнилось 75 лет, он будет самым возрастным тренером, который когда-либо участвовал со своей командой в основном турнире Лиги чемпионов.

До него рекорд установил Юпп Хайнкес, в сезоне-2017/18 руководивший «Баварией» в возрасте 72 лет. 0