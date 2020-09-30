«Динамо» К — «Гент»: счет матча 3:0, обзор голов

Киевскоеодержало домашнюю победу над бельгийским(3:0) в ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов.

Владислав Бульяский открыл счет на девятой минуте, замкнув прострел Владислава Супряги.

На 36-й минуте с «точки» забил уругваец Карлос Де Пена, а на 49-й пенальти реализовал нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригеш.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Динамо К — Гент 3:0 Голы: 1:0 Виталий Буяльский (10'), 2:0 Карлос Де Пена (пенальти) (35'), 3:0 Жерсон Родригес (пенальти) (50') Динамо К: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Illia Zabarnyi, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (Oleksandr Andrievsky, 77'), Виталий Буяльский, Карлос Де Пена (Беньямин Вербич, 60'), Жерсон Родригес (Виктор Цыганков, 59'), Владислав Супряга Гент: Дави Руф, Майкл Нгаду-Нгаджуй, Alessio Castro-Montes (Jordan Rolly Botaka, 65'), Nurio, Игорь Пластун, Элиша Овусу (Sulayman Marreh, 54'), Андерсон Ньянгбо, Osman Bukari, Никлас Дорш, Тим Кляйндинст, Лоран Депуатр (Matisse Samoise, 74') Предупреждения: Alessio Castro-Montes (29'), Игорь Пластун (42'), Nurio (49')

В первой игре 23 сентября киевляне обыграли бельгийский клуб в гостях со счетом 2:1.

Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов состоится 1 октября и начнется в 18:00 по московскому времени. 0