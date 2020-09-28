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    Тренер «Ротора»: Перед «Рубином» тренировались 12 человек. Чудес не бывает

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    Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал поражение в матче 9-го тура с «Рубином» (1:3).

    Александр Хацкевич
    Александр Хацкевич

    «Достаточно интересный первый тайм. Обоюдоострая игра.

    Понятно, что у "Рубина" более квалифицированные и техничные футболисты, но мы тоже не отсиживались в обороне и имели достаточно неплохие подходы, были стандартные положения.

    Было видно, за счёт чего мы хотели играть — это самое главное для меня как для тренера.

    Конечно, удаление в начале второго тайма повлияло на дальнейших ход событий, но в принципе все равно ребята сражались, бились, болельщики поддерживали и гнали команду.

    Мы сейчас в такой ситуации, в которой никому не хочется пожелать оказаться. Здоровье футболистов на первом месте.

    Выпуская того же Кожемякина… Парень только в четверг получил разрешение тренироваться после 10 дней изоляции. Почувствовал ритм игры, он вообще без тренировочного процесса.

    Тот же Микелтадзе, его планировали выпустить чуть позже, но в связи с удалением вышел раньше.

    Ребятам — респект! Они сегодня играли за тех ребят, которых не было с нами и играли за болельщиков, которые поддерживали команду.

    После игры может быть только субъективное мнение. Нам надо спокойно посмотреть: фол в центре поля, вторая карточка Манучаряна — да, жёсткая борьба вверху, может быть, надо было сыграть более хладнокровно.

    Идти имея желтую карточку, стоило подумать о последствиях. Что касается пенальти, передо мной был игрок, так что я не видел сам момент. Если мяч попадает в руку, то, наверное, это пенальти.

    У нас сегодня дебютировал Йосип Чондрич в воротах. Понятно, что мы месяц без игровой практики. Тренировочный процесс — это один момент…

    Понятно, что у него было волнение и у того же Матрикарди в начале игры, когда можно было спокойно сохранять мяч, он тоже впервые вышел в основном составе.

    Вышел наш креативный футболист Фламарион, который забил гол. Достаточно интересный парень, он добавит нам креатива. То, что мы хотели видеть от него, мы это увидели.

    К сожалению, нужно было перестроиться. В середине второго тайма позиция была уже не его, но всё-таки он старался играть на команду.

    Мы должны выйти из этой ситуации. Должно когда-то это закончиться, чтобы мы уже собрались в полном составе. Потому что все-таки тренироваться в 12 человек на полполя… Чудес не бывает.

    Так что в этом плане молодцы старшие ребята: тот же Гогуа и Кверквелия, которые поддерживают остальных в этой ситуации, в которой мы все сейчас оказались», — приводит слова Хацкевича пресс-служба «Ротора».

    Напомним, что ранее волгоградцы получили три технических поражения подряд из-за вспышки коронавируса в команде.

    Из-за карантина «Ротору» присудили два поражения в РПЛ — против «Краснодара» и «Ростова», а также в игре Кубка России со ставропольским «Динамо» 0

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