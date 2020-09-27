«Марсель» — «Метц»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 5-го тура чемпионата Франциина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

На 70-й минуте гости открыли счет стараниями сенегальского нападающего Ибраима Ньяне.

«Марсель» отыгрался на исходе компенсированного времени. На пятой добавленной минуте отличился Морган Сансон.

Футбол. Франция. Лига 1 Марсель — Метц 1:1 Голы: 0:1 Ибраима Ньяне (71'), 1:1 Морган Сансон (90') Марсель: Стив Манданда, Хироки Сакаи, Альваро Гонсалес, Дуйе Чалета-Цар (Максим Лопес, 85'), Юто Нагатомо (Саиф-Эдин Хауи, 77'), Бубакар Камара (Пап Гуй, 85'), Морган Сансон, Валентин Ронжье (Валер Жермен, 77'), Дарио Бенедетто, Димитри Пайет, Флорьян Товен (Неманья Радоньич, 85') Метц: Александр Укиджа, Дилан Бронн, Матьё Юдоль, Фабьен Сентонс, Джон Бойе, Викторьен Ангбан (Бубакар Куяте, 90'), Мамаду Фофана, Хабиб Майга, Ибраима Ньяне (Хабиб Мухамаду Диалло, 76'), Фарид Булайя (Варрен Тшимбембе, 87'), Опа Нгюэтт (Папа Ндиага Яд, 86') Предупреждения: Хабиб Майга (24'), Викторьен Ангбан (55')

Команда Андре Виллаша-Боаша набрала в пяти матчах восемь очков и занимает шестое место.

У «Метца» четыре очка после, и клуб из Лотарингии находится на 16-й строчке турнирной таблицы Лиги 1.

4 октября состоятся матчи «Метц» — «Лорьян» и «Лион» — «Марсель». 0