ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Уфа»Пиррова победа. «Зенит» деклассировал «Уфу», но потерял трех лидеров
  • 21:59
    • «Сочи» в меньшинстве упустил победу над «Краснодаром»
  • 01:00
    • Гендиректор «Зенита» об игре со «Спартаком»: Матч за лидерство в РПЛ
  • 23:58
    • «Реал» в большинстве с трудом одолел «Бетис»
  • 23:46
    • «Интер» вырвал победу у «Фиорентины»
  • 23:38
    • Семак о травме Азмуна: Возможно, колено, пока непонятно
    Все новости спорта

    «Марсель» ушел от поражения в матче с «Метцом»

    «Марсель» — «Метц»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Марсель Метц Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 5-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле сыграл вничью с «Метцем» — 1:1.

    «Марсель»
    «Марсель»

    На 70-й минуте гости открыли счет стараниями сенегальского нападающего Ибраима Ньяне.

    «Марсель» отыгрался на исходе компенсированного времени. На пятой добавленной минуте отличился Морган Сансон.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Марсель — Метц 1:1
    Голы: 0:1 Ибраима Ньяне (71'), 1:1 Морган Сансон (90') Марсель: Стив Манданда, Хироки Сакаи, Альваро Гонсалес, Дуйе Чалета-Цар (Максим Лопес, 85'), Юто Нагатомо (Саиф-Эдин Хауи, 77'), Бубакар Камара (Пап Гуй, 85'), Морган Сансон, Валентин Ронжье (Валер Жермен, 77'), Дарио Бенедетто, Димитри Пайет, Флорьян Товен (Неманья Радоньич, 85') Метц: Александр Укиджа, Дилан Бронн, Матьё Юдоль, Фабьен Сентонс, Джон Бойе, Викторьен Ангбан (Бубакар Куяте, 90'), Мамаду Фофана, Хабиб Майга, Ибраима Ньяне (Хабиб Мухамаду Диалло, 76'), Фарид Булайя (Варрен Тшимбембе, 87'), Опа Нгюэтт (Папа Ндиага Яд, 86') Предупреждения: Хабиб Майга (24'), Викторьен Ангбан (55')

    Команда Андре Виллаша-Боаша набрала в пяти матчах восемь очков и занимает шестое место.

    У «Метца» четыре очка после, и клуб из Лотарингии находится на 16-й строчке турнирной таблицы Лиги 1.

    4 октября состоятся матчи «Метц» — «Лорьян» и «Лион» — «Марсель». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА заставит нервничать болельщиков «Локомотива»?
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • На своем поле «Сити» проведет уверенный матч
  • «Манчестер Сити» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Рома» и «Ювентус» снова забьют больше двух голов?
  • «Рома» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.48
  • Экспресс дня 27 сентября
  • Сегодня в 18:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Рома — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Реймс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры