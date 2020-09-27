«Лорьян» — «Лион»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 5-го тура французской Лиги 1на своем поле сыграл вничью с— 1:1.

В составе хозяев поля голом отметился Йоан Висса (63-я минута), у гостей отличился Лео Дюбуа (74).

Футбол. Франция. Лига 1 Лорьян — Лион 1:1 Голы: 1:0 Йоан Висса (63'), 1:1 Лео Дюбуа (74') Лорьян: Поль Нарди, Тома Фонтен, Лоран Абергель, Жульен Лапорт, Убулан Мендес, Жереми Морель, Венсан Ле Гофф, Энцо Ле Фе (Тома Монкондю, 46'), Фабьен Лемуан (Жонатан Делаплас, 76'), Йоан Висса, Адриан Грбич (Пьер-Ив Амель, 16') Лион: Антони Лопеш, Синали Дьоманде (Мемфис Депай, 46'), Джейсон Денайер, Марсело, Лео Дюбуа, Жеан Лукас (Тьяго Мендес, 76'), Уссем Ауа, Бруно Гимарайнс, Мусса Дембеле, Райан Шерки (Tino Kadewere, 76'), Максвелл Корне (Melvin Michel Maxence Bard, 82') Предупреждения: Пьер-Ив Амель (53'), Поль Нарди (90')

После этой игры «Лион» набрал пять очков и расположился на 13-й строчке в турнирной таблице лиги 1. «Лорьян» с тремя очками занимает 17-е место.

В следующем туре «Лион» на своем поле сыграет против «Марселя», а «Лорьян» в гостях сыграет против «Метца». 0