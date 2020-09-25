Заменен ассистент арбитра в матче «Зенит» — «Уфа»

Пресс-служба РФС объявила о замене помощника арбитра в матче 9-го тура РПЛ между

Вместо Константина Шаламберидзе на игре будет работать Рустам Мухтаров. Сообщается, что Шаламберидзе почуствовал недомогание. При этом у него отрицательный тест на коронавирус.

Замена ассистента судьи на матч «Зенит» — «Уфа». Рустам Мухтаров вместо Константина Шаламберидзе, который почувствовал недомогание (тест на COVID отрицательный). — РФС (@rfsruofficial) September 24, 2020

Матч «Зенит» — «Уфа» состоится 26 сентября в Санкт-Петербурге, начало — в 16:30 мск.

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