Три немца претендуют на звание лучшего тренера года по версии УЕФА

Ханс-Дитер Флик
globallookpress.com
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Номинантами стали три представителя Германии: Юрген Клопп («Ливерпуль»), Ханс-Дитер Флик («Бавария») и Юлиан Нагельсманн («Лейпциг»).
В прошлом сезоне Клопп привел «Ливерпуль» к долгожданной победе в чемпионате Англии, Флик выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии, а Нагельсманн в 33 года стал самым молодым тренером, дошедшим до полуфинала Лиги чемпионов.
Тройка финалистов была отобрана по итогам голосования 55 журналистов и 80 тренеров.
Победитель будет объявлен в рамках церемонии 1 октября. 0