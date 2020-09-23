Три немца претендуют на звание лучшего тренера года по версии УЕФА

УЕФА назвал имена трех претендентов на титул тренера года в Европе.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Номинантами стали три представителя Германии: Юрген Клопп («Ливерпуль»), Ханс-Дитер Флик («Бавария») и Юлиан Нагельсманн («Лейпциг»).

В прошлом сезоне Клопп привел «Ливерпуль» к долгожданной победе в чемпионате Англии, Флик выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии, а Нагельсманн в 33 года стал самым молодым тренером, дошедшим до полуфинала Лиги чемпионов.

Тройка финалистов была отобрана по итогам голосования 55 журналистов и 80 тренеров.

Победитель будет объявлен в рамках церемонии 1 октября. 0