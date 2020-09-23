ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — ПАОКПолдела сделано. «Краснодар» проявил характер и дожал ПАОК
  • 13:10
    • Россия сыграет с Швецией в Москве
  • 17:23
    • Молодежное первенство: «Уфа» разгромила ЦСКА и другие результаты
  • 16:37
    • Бородюк покинул австрийский «Хорн»
  • 16:22
    • Суарес попрощался с одноклубниками по «Барселоне» — СМИ
  • 16:07
    • «Урал» расторг контракт с Араторе
    Все новости спорта

    Три немца претендуют на звание лучшего тренера года по версии УЕФА

    Футбол Лига чемпионов Ливерпуль АПЛ Футбол Англии Футбол Германии Бавария РБ Лейпциг Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    УЕФА назвал имена трех претендентов на титул тренера года в Европе.

    Ханс-Дитер Флик
    Ханс-Дитер Флик

    Об этом сообщается на официальном сайте организации.

    Номинантами стали три представителя Германии: Юрген Клопп («Ливерпуль»), Ханс-Дитер Флик («Бавария») и Юлиан Нагельсманн («Лейпциг»).

    В прошлом сезоне Клопп привел «Ливерпуль» к долгожданной победе в чемпионате Англии, Флик выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии, а Нагельсманн в 33 года стал самым молодым тренером, дошедшим до полуфинала Лиги чемпионов.

    Тройка финалистов была отобрана по итогам голосования 55 журналистов и 80 тренеров.

    Победитель будет объявлен в рамках церемонии 1 октября. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто из соперников на «Кинг Пауэр» пройдет дальше?
  • «Лестер» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Как сыграет «Челси» с клубом из Чемпионшипа?
  • «Челси» — «Барнсли». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Динамо» Киев выиграет у «Гента» даже в гостях?
  • «Гент» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 2.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    9.57
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Лестер — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Челси — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.83
  • Прогноз на матч Гент — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Торпедо — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Целе
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Фули — Шанхай Шэньхуа
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры