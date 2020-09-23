Игнашевич: Хочу извиниться за поражение, но нет никакого злого рока

Главный тренер «Торпедо»прокомментировал поражение команды в домашнем матче первенства ФНЛ с(0:2).

«К сожалению, ничего не смогли противопоставить хорошему, мастеровитому сопернику, который к тому же отдает инициативу и действует вторым номером.

Не получилась игра у нас. Хотелось победить дома, давно мы здесь не побеждали. Нет никакого злого рока.

Хочу извиниться за это поражение, потому что не смогли мы сегодня проявить своих лучших качеств и надеюсь через три дня сможем подарить болельщикам хороший футбол и победу», — рассказал Игнашевич в интервью пресс-службе «Торпедо».

«Торпедо» еще не выигрывал на своем поле в текущем сезоне первенства, сыграв дважды вничью и потерпев два поражения.

После 11 туров московская команда с 18 очками занимает 13-е место в турнирной таблице ФНЛ. В следующем туре подопечные Игнашевича встретятся с «Чертаново». 0