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    Игнашевич: Хочу извиниться за поражение, но нет никакого злого рока

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    Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал поражение команды в домашнем матче первенства ФНЛ с «Нижним Новгородом» (0:2).

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    «К сожалению, ничего не смогли противопоставить хорошему, мастеровитому сопернику, который к тому же отдает инициативу и действует вторым номером.

    Не получилась игра у нас. Хотелось победить дома, давно мы здесь не побеждали. Нет никакого злого рока.

    Хочу извиниться за это поражение, потому что не смогли мы сегодня проявить своих лучших качеств и надеюсь через три дня сможем подарить болельщикам хороший футбол и победу», — рассказал Игнашевич в интервью пресс-службе «Торпедо».

    «Торпедо» еще не выигрывал на своем поле в текущем сезоне первенства, сыграв дважды вничью и потерпев два поражения.

    После 11 туров московская команда с 18 очками занимает 13-е место в турнирной таблице ФНЛ. В следующем туре подопечные Игнашевича встретятся с «Чертаново». 0

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