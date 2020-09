Тьяго Алькантара установил рекорд АПЛ

в гостях нанес поражение(2:0) во втором туре чемпионата Англии.

За «красных» в этом матче дебютировал полузащитник Тьяго Алькантара, перешедший из «Баварии». Хавбек появился на поле сразу после перерыва и за второй тайм отдал 75 точных передач. Примечательно, что это больше, чем у любого игрока «Челси» за всю игру.

Кроме того, как сообщает Opta, 75 передач — это лучший показатель в АПЛ для игрока, проведшего на поле не более 45 минут, за все время, что ведется сбор подобных данных (с сезона-2003/04).

