В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 17 сентября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Динамо» Москва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: На старте нового регулярного сезона «армейцы» примкнули к середнякам, набрав в пяти матчах 5 очков и расположившись на шестом месте в конференции.

Такое же количество баллов сейчас имеют «Торпедо» и СКА при равенстве проведенных встреч, при этом до третьей строчки включительно ЦСКА отстает на одно очко.

Последние матчи: В двух первых матчах из трех в начале сезона команда Ильи Воробьева разгромила «Адмирал» (6:2) и «Сибирь» (8:2), после чего крайне удивительными оказались поражения от «Торпедо» (3:4 ОТ) и «Северстали» (2:4).

Не сыграют: В предстоящей игре «армейцам» не помогут Кристиан Ярош и Колби Уильямс.

Состояние команды: В новом сезоне ЦСКА попытается реабилитироваться за провальную прошлую кампанию, намереваясь выдать максимум для возвращения в элиту.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В межсезонье ЦСКА проделал активную работу на трансферном рынке, усилив состав за счет талантов из КХЛ и мотивированных молодых ребят из Северной Америки.

И хотя на старте сезона ЦСКА не обходится без потерь очков, местами клуб из Москвы смотрится достаточно убедительно. Сейчас команде Воробьева крайне важно научиться демонстрировать свою лучшую игру на дистанции.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: Положение динамовцев на старте регулярки остается крайне тяжелым: в пяти матчах команда набрала 4 очка и расположилась на девятом месте на Западе.

Такое же количество баллов набрал десятый «Витязь», а от 11-го «Сочи» «Динамо» Москва ушло в отрыв на два очка. Это явно не та компания, в которой рассчитывал оказаться столичный клуб.

Последние матчи: Днями ранее команда Алексея Кудашова потерпела относительно крупные поражения от «Лады» (3:6) и «Спартака» (2:4), но смогла вернуться на победный путь благодаря встрече с «Динамо» Минск (6:3).

Не сыграют: Значимые потери в составе динамовцев на данный момент отсутствуют.

Состояние команды: Несмотря на результаты, которые не соответствуют уровню клуба, «Динамо» Москва является одним из фаворитов Западной конференции.

Самой главной проблемой «Динамо» Москва на начальном отрезке чемпионата остается игра в обороне, на что указывают 17 пропущенных шайб — один из худших показателей в лиге.

За этот период «Динамо» Москва забило 15 голов, что в целом является неплохим показателям. Если столичный клуб наладит игру на своей половине, то в ближайшее время сможет значительно продвинуться вверх в гонке лидеров.

Статистика для ставок

В трех матчах из пяти на старте сезона ЦСКА забрасывал от трех шайб и более

Только в одном матче из пяти в нынешней регулярке динамовцы покидали площадку с одним пропущенным голом

В двух предыдущих личных встречах на катке ЦСКА победа досталась «Динамо»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 2.19, ничья — в 3.82, а победа «Динамо» Москва — в 2.98.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 5.5 — за 1.95.

Прогноз: В нескольких матчах на старте сезона ЦСКА, несмотря на потери очков, выглядел достаточно убедительно, чего нельзя сказать о динамовцах. На домашней территории «армейцы» оформят победу, которая позволит им закрепиться в первой пятерке Запада.

Ставка: ЦСКА победит за 2.19.

Прогноз: От дерби двух столичных команд вполне логично ждать высокую результативность. Она станет возможной ввиду принципиальности соперничества и проблем, которые испытывают соперники при игре в обороне.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.85.