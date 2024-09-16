В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 16 сентября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Северсталь» — «Металлург» Мг, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Северсталь»

Турнирное положение: В пяти матчах череповецкая команда набрала 6 очков, в результате чего поднялась на четвертую строчку в таблице Западной конференции.

Такое же количество баллов имеет в своем активе минское «Динамо», которое провело на игру меньше. От ЦСКА и «Торпедо» «Северсталь» оторвалась на одно очко.

Последние матчи: На старте сезона команда Андрея Козырева испытывает явные проблемы с результатами на дистанции, чередуя победные матчи провалами. В последней игре череповчане в некотором смысле сенсационно разобрались с ЦСКА (4:2).

Не сыграют: В предстоящем матче у череповчан не будет значимых потерь.

Состояние команды: На старте сезона «Северсталь», возможно, испытывает определенные трудности с набором очков, но в плане зрелищности она остается одной из ведущих.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В пяти встречах «Северсталь» забросила 14 шайб. На текущий момент она входит в первую пятерку по полезности впереди среди всех представителей западной части лиги.

Вместе с тем у «Северстали» традиционно сохраняются проблемы в обороне, которые, вероятно, дадут о себе знать в будущем, когда борьба за итоговое распределение мест войдет в активную фазу.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: Ситуация с Магнитогорском на старте сезона остается непростой: после пяти матчей команда занимает 11-е место на Востоке с 2 очками.

На момент публикации «Металлург» Мг имеет одинаковое количество набранных баллов с «Сибирью», которая провела на игру меньше, а также на одно очко обходит последний «Барыс».

Последние матчи: Цикл поражений «Магнитки» был запущен после победы над СКА (5:4 ОТ). В трех последних матчах команда Андрея Разина уступила «Нефтехимику» (дважды — 0:2, 2:3) и всухую проиграла «Ак Барсу» (0:2).

Не сыграют: На момент публикации лазарет магнитогорского клуба пуст.

Состояние команды: Начало нового сезона «Металлург» Мг явно планировал провести иначе: у команды вовсе не клеится игра вне зависимости от сложности соперника.

В нынешних условиях борьбы «Металлург» Мг остается одним из худших в списке элиты Востока по заброшенным шайбам, на что указывают 9 голов — меньше двух в среднем за игру.

В то же самое время результативные ошибки в обороне преследуют «Металлург» Мг с самого начала сезона. К этому моменту команда пропустила 14 голов, что является третим наихудшим показателем в конференции.

Статистика для ставок

В четырех последних очных встречах в Череповце минимальная результативность добиралась до отметки в 5 голов и более

«Северсталь» обыграла «Металлург» Мг в трех последних матчах на своей территории

Ни в одном домашнем матче из последних четырех против «Металлурга» Мг череповчане не забрасывали менее четырех шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 2.68, ничья — в 3.98, а победа «Металлурга» Мг — в 2.28.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.04, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: Не лучший старт сезона вынудит команду Разина выкладываться на максимум в ближайших встречах, а «Северсталь» — при всех ее достоинствах — является идеальным соперником в контексте двух набранных баллов.

Ставка: «Металлург» Мг не проиграет + ТМ 6.5 за 1.98.

Прогноз: В Череповце «Магнитка» ввиду предыдущих оборонительных ошибок постарается прибавить в качестве игры на своей половине, из-за чего пострадает результативность хозяев.

Ставка: Индивидуальный тотал «Северстали» меньше 2.5 за 1.81.