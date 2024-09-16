ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодар»Бесподобный Сперцян и непобедимый «Краснодар» Футболисты «Зенита»Гол Гонду, дебют Соболева. «Зенит» не убедил, но победил ЦСКА Эрлинг ХолланнАПЛ. «Ман Сити» обыграл «Брентфорд», «Ливерпуль» уступил «Ноттингему», «Тоттенхэм» и «Арсенал» проведут дерби
  • 00:18
    • «ПСЖ» одолел «Брест» благодаря дублю Дембеле
  • 00:04
    • Два гола с пенальти принесли «Реалу» победу над «Реалом Сосьедад»
  • 23:43
    • «Милан» разгромил «Венецию» и добыл первую победу в сезоне
  • 22:40
    • Карпин: В чужой штрафной не забиваем, в своей штрафной — привозим
  • 21:22
    • Хет-трик Кейна помог «Баварии» разбить «Хольштайн»
  • 21:00
    • Дубль Сперцяна обеспечил «Краснодару» победу над «Ростовом»
  • 19:24
    • «Спартак» уверенно победил «Торпедо» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    «Лацио» добудет три очка в игре с «Вероной»

    Лацио — Верона: прогноз и ставка (коэффициент 2.14) на футбол. 16/09/2024 в 21:45

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Лацио Прогнозы на Верону Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Верона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лацио»
    В понедельник, 16 сентября, в рамках 4-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» дома сыграет против «Вероны». Начало встречи — в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Верона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 16 Сентября 2024 года

    Лацио

  • Рим
    •  Лацио 21:45 Верона

    Верона

  • Верона
    •

    «Лацио»

    Турнирное положение: В минувшем розыгрыше Серии А римский коллектив финишировал на седьмом месте и получил билет в групповой этап Лиги Европы.

    В новом же первенстве «Лацио» набрал четыре очка в трех играх и идет в середине таблицы. У команды одна победа, одна ничья и одно фиаско, разница мячей — 6:5.

    Лацио — Верона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Орлы» в первом туре текущего чемпионата на своем поле смогли одолеть новичка «Венецию» со счетом 3:1. После этого они уступили на выезде со счетом 1:2 «Удинезе», а в прошлом туре в родных стенах поделили очки с «Миланом», сыграв вничью 2:2.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: За минувшие 18 встреч с учетом всех турниров «Лацио» проиграл только один поединок. И также за это время столичный коллектив добился 11 выигрышей и расписал шесть ничейных результатов.

    И за весь этот период римляне неизменно забивали в каждом проведенном поединке.

    «Верона»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне этот коллектив финишировал на 13 месте в таблице, опередив всего на три очка зону вылета.

    А в этом чемпионате за три тура «Верона» набрала шесть баллов и идет в топ-5. У нее два выигрыша и одно фиаско, разница мячей составляет 5:3.

  • Хёйбьерг, Гросс, Олисе и еще пять игроков, которые не жалеют об уходе из АПЛ
  • Они точно не будут скучать по лучшей футбольной лиге мира
  • Вчера

    • Последние матчи: «Мастифы» новый сезон начали с проигрыша от «Чезены» 1:2 в Кубке Италии. А в первом туре чемпионата они дома разгромили «Наполи» 3:0. Во втором игровом дне было фиаско 0:3 в родных стенах от «Ювентуса», а в предыдущем матче они одолели на выезде 2:0 «Дженоа».

    Не сыграют: Форвард Хуан Круз пребывает в лазарете.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Состояние команды: «Верона» за 14 минувших официальных встреч смогла выиграть только в пяти из них. Также за этот период времени коллектив расписал три мировых исхода и потерпел шесть поражений. Но только в двух поединках данного отрезка команда уходила с поля без забитого гола.

    Статистика для ставок

    • «Лацио» выиграл у «Вероны» дома в двух предыдущих играх — 1:0 и 2:0

    • А три из пяти предыдущих очных встреч данных команд завершились вничью и дважды побеждали римляне

    • И четыре поединка за этот период носили низовой характер

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лацио» — 1.67, победа «Вероны» — 5.70, ничья — 3.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.06 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: В этом поединке прогнозируем викторию римского клуба, который дома отлично играет против предстоящего противника в последнее время.

    Рекомендуемая ставка: победа «Лацио» с форой (-1) за 1.82.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет низовой исход, так как четыре из пяти предыдущих очных игр этих команд завершились на тотал меньше 2,5.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Грассо — Шевченко
  • Бои
  • Сегодня в 04:30
    •  1.50
  • Прогноз на матч Лара — Гарсия
  • Бои
  • Сегодня в 05:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч О’Мэлли — Двалишвили
  • Бои
  • Сегодня в 05:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Альварес — Берланга
  • Бои
  • Сегодня в 06:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Амур — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:30
    •  2.71
  • Прогноз на матч Картал — Шрамкова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Уфа — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Сибирь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Дженоа — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  2.54
  • Прогноз на матч Тюмень — Сокол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сельта — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лацио» — «Верона»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 16.09.2024. Прогнозы на футбол. «Лацио» добудет три очка в игре с «Вероной»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры