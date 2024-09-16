В понедельник, 16 сентября, в рамках 4-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» дома сыграет против «Вероны». Начало встречи — в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Верона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лацио»

Турнирное положение: В минувшем розыгрыше Серии А римский коллектив финишировал на седьмом месте и получил билет в групповой этап Лиги Европы.

В новом же первенстве «Лацио» набрал четыре очка в трех играх и идет в середине таблицы. У команды одна победа, одна ничья и одно фиаско, разница мячей — 6:5.

Последние матчи: «Орлы» в первом туре текущего чемпионата на своем поле смогли одолеть новичка «Венецию» со счетом 3:1. После этого они уступили на выезде со счетом 1:2 «Удинезе», а в прошлом туре в родных стенах поделили очки с «Миланом», сыграв вничью 2:2.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: За минувшие 18 встреч с учетом всех турниров «Лацио» проиграл только один поединок. И также за это время столичный коллектив добился 11 выигрышей и расписал шесть ничейных результатов.

И за весь этот период римляне неизменно забивали в каждом проведенном поединке.

«Верона»

Турнирное положение: В прошлом сезоне этот коллектив финишировал на 13 месте в таблице, опередив всего на три очка зону вылета.

А в этом чемпионате за три тура «Верона» набрала шесть баллов и идет в топ-5. У нее два выигрыша и одно фиаско, разница мячей составляет 5:3.

Последние матчи: «Мастифы» новый сезон начали с проигрыша от «Чезены» 1:2 в Кубке Италии. А в первом туре чемпионата они дома разгромили «Наполи» 3:0. Во втором игровом дне было фиаско 0:3 в родных стенах от «Ювентуса», а в предыдущем матче они одолели на выезде 2:0 «Дженоа».

Не сыграют: Форвард Хуан Круз пребывает в лазарете.

Состояние команды: «Верона» за 14 минувших официальных встреч смогла выиграть только в пяти из них. Также за этот период времени коллектив расписал три мировых исхода и потерпел шесть поражений. Но только в двух поединках данного отрезка команда уходила с поля без забитого гола.

Статистика для ставок

«Лацио» выиграл у «Вероны» дома в двух предыдущих играх — 1:0 и 2:0

А три из пяти предыдущих очных встреч данных команд завершились вничью и дважды побеждали римляне

И четыре поединка за этот период носили низовой характер

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лацио» — 1.67, победа «Вероны» — 5.70, ничья — 3.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.06 и 1.85 соответственно.

Прогноз: В этом поединке прогнозируем викторию римского клуба, который дома отлично играет против предстоящего противника в последнее время.

Рекомендуемая ставка: победа «Лацио» с форой (-1) за 1.82.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет низовой исход, так как четыре из пяти предыдущих очных игр этих команд завершились на тотал меньше 2,5.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.85.